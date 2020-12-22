https://ria.ru/20201222/lisa-1590324522.html

В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой

В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой

Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:34

2020-12-22T09:34

2020-12-22T10:26

происшествия

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ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.Проверка выяснила, что инцидент произошел в Сунтарском районе Якутии.Отмечается, что полицейские с экологами начали готовить документы для того, чтобы привлечь их к ответственности. "В их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, а также признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) УК РФ. Расследование данного правонарушения продолжается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201216/uchet-1589763490.html

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происшествия