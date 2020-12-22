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В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой
В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой
Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:34
2020-12-22T10:26
происшествия
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ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.Проверка выяснила, что инцидент произошел в Сунтарском районе Якутии.Отмечается, что полицейские с экологами начали готовить документы для того, чтобы привлечь их к ответственности. "В их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, а также признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) УК РФ. Расследование данного правонарушения продолжается", - добавили в ведомстве.
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происшествия

В Якутии установили личности мужчин, издевавшихся над лисой

09:34 22.12.2020 (обновлено: 10:26 22.12.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства ЯкутииГосинспекторами Минэкологии Якутии установлены лица причастные к появившемуся в соцсетях видео, на котором двое мужчин недопустимым способом добывают лису
Госинспекторами Минэкологии Якутии установлены лица причастные к появившемуся в соцсетях видео, на котором двое мужчин недопустимым способом добывают лису - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии
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ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Госинспекторы установили личности двух мужчин, издевавшихся над лисой в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее сообщалось, что в понедельник в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина пинает животное и душит в снегу. Видно, что у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать. Как пишут пользователи, животное перед этим переехали трактором.
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Проверка выяснила, что инцидент произошел в Сунтарском районе Якутии.
"В ходе оперативной проверки, по факту размещенного в соцсетях видео, на котором двое мужчин недопустимым способом добывают лису, госинспекторами минэкологии Якутии установлены лица, причастные к данному происшествию", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что полицейские с экологами начали готовить документы для того, чтобы привлечь их к ответственности. "В их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, а также признаки преступления, предусмотренного статьей 245 (жестокое обращение с животным) УК РФ. Расследование данного правонарушения продолжается", - добавили в ведомстве.
 
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