https://ria.ru/20201222/leopard-1590204392.html

Россия и Швеция поменяются леопардами

Россия и Швеция поменяются леопардами

Самец и самка переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark отправились в Центр восстановления леопарда на Кавказе, в рамках Программы... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:05

2020-12-22T00:05

2020-12-22T00:05

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Самец и самка переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark отправились в Центр восстановления леопарда на Кавказе, в рамках Программы реинтродукции, сообщает WWF России. 21 декабря в Россию прибыла пара пятнистых хищников. Самолет прилетел в Москву (аэропорт Шереметьево) из Стокгольма (через Дубай), откуда животных после оформления необходимых документов отправили в южный регион на машине.Транспортировали редких диких кошек по перрону в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле, а на территории терминала они находились в специальном шумоизолированном помещении под постоянным наблюдением специалистов. Теперь восьмилетний самец Филоу и девятилетняя самка Шива пополнят поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу. Оба леопарда родом из немецких зоопарков. В Швецию пятнистые хищники переехали в 2014 году и с тех пор жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, тогда на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в 2019 году.В обмен на двух кошек в Скандинавию из России в начале следующего года отправится четырехлетняя самка Багира.

https://ria.ru/20201220/zoopark-1590024522.html

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туризм, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, швеция, стокгольм (город), животные