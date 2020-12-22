Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201222/leopard-1590204392.html
Россия и Швеция поменяются леопардами
Россия и Швеция поменяются леопардами
Самец и самка переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark отправились в Центр восстановления леопарда на Кавказе, в рамках Программы... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:05
2020-12-22T00:05
туризм
туризм
новости - туризм
всемирный фонд дикой природы
швеция
стокгольм (город)
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148945/02/1489450228_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_ff4e20c0cb882cd230a488146a8af966.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Самец и самка переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark отправились в Центр восстановления леопарда на Кавказе, в рамках Программы реинтродукции, сообщает WWF России. 21 декабря в Россию прибыла пара пятнистых хищников. Самолет прилетел в Москву (аэропорт Шереметьево) из Стокгольма (через Дубай), откуда животных после оформления необходимых документов отправили в южный регион на машине.Транспортировали редких диких кошек по перрону в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле, а на территории терминала они находились в специальном шумоизолированном помещении под постоянным наблюдением специалистов. Теперь восьмилетний самец Филоу и девятилетняя самка Шива пополнят поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу. Оба леопарда родом из немецких зоопарков. В Швецию пятнистые хищники переехали в 2014 году и с тех пор жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, тогда на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в 2019 году.В обмен на двух кошек в Скандинавию из России в начале следующего года отправится четырехлетняя самка Багира.
https://ria.ru/20201220/zoopark-1590024522.html
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/148945/02/1489450228_152:0:1500:1011_1920x0_80_0_0_8861e806d8572801b50ea884d6d5debe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, швеция, стокгольм (город), животные

Россия и Швеция поменяются леопардами

00:05 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДружининЛеопарды Кавказского заповедника успешно пережили зиму в дикой природе
Леопарды Кавказского заповедника успешно пережили зиму в дикой природе - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Самец и самка переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark отправились в Центр восстановления леопарда на Кавказе, в рамках Программы реинтродукции, сообщает WWF России.
21 декабря в Россию прибыла пара пятнистых хищников. Самолет прилетел в Москву (аэропорт Шереметьево) из Стокгольма (через Дубай), откуда животных после оформления необходимых документов отправили в южный регион на машине.
Транспортировали редких диких кошек по перрону в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле, а на территории терминала они находились в специальном шумоизолированном помещении под постоянным наблюдением специалистов.
Теперь восьмилетний самец Филоу и девятилетняя самка Шива пополнят поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу.
Оба леопарда родом из немецких зоопарков. В Швецию пятнистые хищники переехали в 2014 году и с тех пор жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, тогда на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в 2019 году.
В обмен на двух кошек в Скандинавию из России в начале следующего года отправится четырехлетняя самка Багира.
Белые медведи плавают в бассейне вольера в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 04:34Туризм
В Московском зоопарке рассказали, кого там сейчас легче всего увидеть
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВсемирный фонд дикой природыШвецияСтокгольм (город)Животные
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28В Подмосковье запустят базы для онлайн-регистрации детей в школу и детсад
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
Лента новостейМолния