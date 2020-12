https://ria.ru/20201222/leontev-1590311384.html

Внешний вид Валерия Леонтьева напугал поклонников

Журналист Михаил Зыгарь опубликовал фото народного артиста России Валерия Леонтьева, чем поразил поклонников певца.

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Журналист Михаил Зыгарь опубликовал фото народного артиста России Валерия Леонтьева, чем поразил поклонников певца.В комментариях к снимку пользователи отметили, что "не узнали" артиста."А кто это? На фото", - задалась вопросом irawolfnan."Долго на не могла понять, Хакамада или Леонтьев", - написала ksenya_ts."Да... Не только у меня был тяжелый год", - добавил alextrr."Все мы будем когда-нибудь старичками...", - заметил sergeir256."Годы наши летят, мы седину замечаем", - отметил borminaev.При этом многие комментаторы вступились за певца. "Как вы сами будете выглядеть в этом возрасте? А Леонтьев Валерий красава!" - заявил viktkuz70."Мужик, как мужик. Семьдесят лет налицо, ничего сверхъестественного", - выразил мнение abramovicholich."Дай бог каждому в 71 год выглядеть так! Валерий Леонтьев красавчик!" - указала margobaskaeva."Ничего страшного! Время свое берет! Зато как поет!" - добавила nadezhdakuzmina89.Валерий Леонтьев 19 марта отметил свое 71-летие. За свою карьеру артист записал более 20 альбомов. За тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" удостоен премии World Music Awards ("Best selling Russian Artist of the Year).

