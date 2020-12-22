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https://ria.ru/20201222/leontev-1590311384.html
Внешний вид Валерия Леонтьева напугал поклонников
Внешний вид Валерия Леонтьева напугал поклонников
Журналист Михаил Зыгарь опубликовал фото народного артиста России Валерия Леонтьева, чем поразил поклонников певца. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T01:51
2020-12-22T01:51
шоубиз
россия
валерий леонтьев
общество
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Журналист Михаил Зыгарь опубликовал фото народного артиста России Валерия Леонтьева, чем поразил поклонников певца.В комментариях к снимку пользователи отметили, что "не узнали" артиста."А кто это? На фото", - задалась вопросом irawolfnan."Долго на не могла понять, Хакамада или Леонтьев", - написала ksenya_ts."Да... Не только у меня был тяжелый год", - добавил alextrr."Все мы будем когда-нибудь старичками...", - заметил sergeir256."Годы наши летят, мы седину замечаем", - отметил borminaev.При этом многие комментаторы вступились за певца. "Как вы сами будете выглядеть в этом возрасте? А Леонтьев Валерий красава!" - заявил viktkuz70."Мужик, как мужик. Семьдесят лет налицо, ничего сверхъестественного", - выразил мнение abramovicholich."Дай бог каждому в 71 год выглядеть так! Валерий Леонтьев красавчик!" - указала margobaskaeva."Ничего страшного! Время свое берет! Зато как поет!" - добавила nadezhdakuzmina89.Валерий Леонтьев 19 марта отметил свое 71-летие. За свою карьеру артист записал более 20 альбомов. За тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" удостоен премии World Music Awards ("Best selling Russian Artist of the Year).
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россия, валерий леонтьев, общество

Внешний вид Валерия Леонтьева напугал поклонников

01:51 22.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Валерия Леонтьева
Юбилейный концерт Валерия Леонтьева - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Журналист Михаил Зыгарь опубликовал фото народного артиста России Валерия Леонтьева, чем поразил поклонников певца.
В комментариях к снимку пользователи отметили, что "не узнали" артиста.
"А кто это? На фото", - задалась вопросом irawolfnan.
"Долго на не могла понять, Хакамада или Леонтьев", - написала ksenya_ts.
"Да... Не только у меня был тяжелый год", - добавил alextrr.
"Все мы будем когда-нибудь старичками...", - заметил sergeir256.
"Годы наши летят, мы седину замечаем", - отметил borminaev.
При этом многие комментаторы вступились за певца.
"Как вы сами будете выглядеть в этом возрасте? А Леонтьев Валерий красава!" - заявил viktkuz70.
"Мужик, как мужик. Семьдесят лет налицо, ничего сверхъестественного", - выразил мнение abramovicholich.
"Дай бог каждому в 71 год выглядеть так! Валерий Леонтьев красавчик!" - указала margobaskaeva.
"Ничего страшного! Время свое берет! Зато как поет!" - добавила nadezhdakuzmina89.
Валерий Леонтьев 19 марта отметил свое 71-летие. За свою карьеру артист записал более 20 альбомов. За тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" удостоен премии World Music Awards ("Best selling Russian Artist of the Year).
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