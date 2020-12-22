Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/kuyvashev-1590377026.html
Губернатор Куйвашев объяснил, почему не штрафуют людей без масок в храмах
Губернатор Куйвашев объяснил, почему не штрафуют людей без масок в храмах
Скопления людей в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в день вступления в должность нового екатеринбургского епископа Евгения избежать было сложно, но людей без... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:20
2020-12-22T13:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
евгений куйвашев
русская православная церковь
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588647102_0:132:2602:1596_1920x0_80_0_0_d59f29df62c22e872e99f8994ae7345f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Скопления людей в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в день вступления в должность нового екатеринбургского епископа Евгения избежать было сложно, но людей без масок было мало, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. Пятнадцатого декабря в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла церемония вступления в должность нового епископа, на которую собралось много людей."По поводу лицемерия. Соблюдение масочного режима, и главное ответственное лицо за свое здоровье - это сам человек. Можно до маразма дойти и всех штрафовать. Я, кстати, когда в храме был, в маске стоял. Сложно было избежать скопления людей. Но без масок я не очень много людей видел. Да, иногда неправильно носят. Но, в основном, были в масках", - сказал Куйвашев, отвечая на вопрос о том, нет ли лицемерия в том, что в храме без маски можно находиться, а за нахождение без средств индивидуальной защиты в продуктовом магазине штрафуют.По последним данным оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 54 539. Общее число летальных исходов - 1343.
https://ria.ru/20200608/1572623546.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588647102_0:49:2602:2001_1920x0_80_0_0_cdb85d5042a6099ca6ff86b295b7077d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, евгений куйвашев, русская православная церковь, екатеринбург

Губернатор Куйвашев объяснил, почему не штрафуют людей без масок в храмах

13:20 22.12.2020 (обновлено: 13:23 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВерующая в медицинской маске во время Божественной литургии в православном Храме Святаго Князя Даниила Московского в селе Бартат Красноярского края
Верующая в медицинской маске во время Божественной литургии в православном Храме Святаго Князя Даниила Московского в селе Бартат Красноярского края - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Скопления людей в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в день вступления в должность нового екатеринбургского епископа Евгения избежать было сложно, но людей без масок было мало, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. Пятнадцатого декабря в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла церемония вступления в должность нового епископа, на которую собралось много людей.
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня, 13:00Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются, что верующие не будут забывать приходить в храмы в масках
"По поводу лицемерия. Соблюдение масочного режима, и главное ответственное лицо за свое здоровье - это сам человек. Можно до маразма дойти и всех штрафовать. Я, кстати, когда в храме был, в маске стоял. Сложно было избежать скопления людей. Но без масок я не очень много людей видел. Да, иногда неправильно носят. Но, в основном, были в масках", - сказал Куйвашев, отвечая на вопрос о том, нет ли лицемерия в том, что в храме без маски можно находиться, а за нахождение без средств индивидуальной защиты в продуктовом магазине штрафуют.
По последним данным оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 54 539. Общее число летальных исходов - 1343.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЕвгений КуйвашевРусская православная церковьЕкатеринбург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:28Мишустин поручил проконтролировать выплаты медикам, борющимся с COVID-19
16:28Диетолог рассказала, сколько бутербродов с икрой можно съесть в Новый год
16:27Госдума поддержала наказание за умышленное препятствие транспорту
16:23Представлен первый в мире смартфон с черно-белым экраном и 5G
16:20В Тюменской области трое детей погибли при пожаре
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
Лента новостейМолния