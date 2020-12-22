https://ria.ru/20201222/kuyvashev-1590377026.html
Губернатор Куйвашев объяснил, почему не штрафуют людей без масок в храмах
Губернатор Куйвашев объяснил, почему не штрафуют людей без масок в храмах
Скопления людей в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в день вступления в должность нового екатеринбургского епископа Евгения избежать было сложно, но людей без... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:20
2020-12-22T13:20
2020-12-22T13:23
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
евгений куйвашев
русская православная церковь
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Скопления людей в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в день вступления в должность нового екатеринбургского епископа Евгения избежать было сложно, но людей без масок было мало, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. Пятнадцатого декабря в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла церемония вступления в должность нового епископа, на которую собралось много людей."По поводу лицемерия. Соблюдение масочного режима, и главное ответственное лицо за свое здоровье - это сам человек. Можно до маразма дойти и всех штрафовать. Я, кстати, когда в храме был, в маске стоял. Сложно было избежать скопления людей. Но без масок я не очень много людей видел. Да, иногда неправильно носят. Но, в основном, были в масках", - сказал Куйвашев, отвечая на вопрос о том, нет ли лицемерия в том, что в храме без маски можно находиться, а за нахождение без средств индивидуальной защиты в продуктовом магазине штрафуют.По последним данным оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 54 539. Общее число летальных исходов - 1343.
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новости - религия и мировоззрение, евгений куйвашев, русская православная церковь, екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Скопления людей в Храме-на-Крови в Екатеринбурге в день вступления в должность нового екатеринбургского епископа Евгения избежать было сложно, но людей без масок было мало, сообщил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее Синод Русской православной церкви назначил главой Татарстанской митрополии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, а освободившуюся Екатеринбургскую кафедру занял наместник московского Донского монастыря епископ Бронницкий Евгений. Пятнадцатого декабря в Храме-на-Крови в Екатеринбурге прошла церемония вступления в должность нового епископа, на которую собралось много людей.
"По поводу лицемерия. Соблюдение масочного режима, и главное ответственное лицо за свое здоровье - это сам человек. Можно до маразма дойти и всех штрафовать. Я, кстати, когда в храме был, в маске стоял. Сложно было избежать скопления людей. Но без масок я не очень много людей видел. Да, иногда неправильно носят. Но, в основном, были в масках", - сказал Куйвашев, отвечая на вопрос о том, нет ли лицемерия в том, что в храме без маски можно находиться, а за нахождение без средств индивидуальной защиты в продуктовом магазине штрафуют.
По последним данным оперативного штаба региона по профилактике коронавируса, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев коронавирусной инфекции составляет 54 539. Общее число летальных исходов - 1343.