https://ria.ru/20201222/kurs-1590364382.html

Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль

Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 23 декабря, вырос на 1,067 рубля — до 92,0699 рубля, курс доллара — на 67,77 копейки, до 75,3498... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:40

2020-12-22T12:40

2020-12-22T13:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 23 декабря, вырос на 1,067 рубля — до 92,0699 рубля, курс доллара — на 67,77 копейки, до 75,3498 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно выросла на 85,28 копейки — до 82,8738 рубля.На сегодняшних торгах евро впервые с 9 ноября поднялся выше 92 рублей. На российскую валюту оказывает влияние внешний негатив, в частности ситуация с нефтью. Так, накануне цены на топливо упали примерно на пять-шесть процентов, стоимость смеси Brent впервые с 15 декабря опустилась ниже 50 долларов за баррель. Снижение цен на нефть последовало после новостей о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Из-за этого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией, а опасения за восстановление экономики отразились на ожиданиях по спросу на нефть.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/valyuta-1590177764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика