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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201222/kurs-1590364382.html
Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 23 декабря, вырос на 1,067 рубля — до 92,0699 рубля, курс доллара — на 67,77 копейки, до 75,3498... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:40
2020-12-22T13:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 23 декабря, вырос на 1,067 рубля — до 92,0699 рубля, курс доллара — на 67,77 копейки, до 75,3498 рубля.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно выросла на 85,28 копейки — до 82,8738 рубля.На сегодняшних торгах евро впервые с 9 ноября поднялся выше 92 рублей. На российскую валюту оказывает влияние внешний негатив, в частности ситуация с нефтью. Так, накануне цены на топливо упали примерно на пять-шесть процентов, стоимость смеси Brent впервые с 15 декабря опустилась ниже 50 долларов за баррель. Снижение цен на нефть последовало после новостей о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Из-за этого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией, а опасения за восстановление экономики отразились на ожиданиях по спросу на нефть.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос более чем на рубль

12:40 22.12.2020 (обновлено: 13:55 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковОтражение электронного табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 23 декабря, вырос на 1,067 рубля — до 92,0699 рубля, курс доллара — на 67,77 копейки, до 75,3498 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) соответственно выросла на 85,28 копейки — до 82,8738 рубля.
На сегодняшних торгах евро впервые с 9 ноября поднялся выше 92 рублей. На российскую валюту оказывает влияние внешний негатив, в частности ситуация с нефтью. Так, накануне цены на топливо упали примерно на пять-шесть процентов, стоимость смеси Brent впервые с 15 декабря опустилась ниже 50 долларов за баррель.
Снижение цен на нефть последовало после новостей о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Из-за этого многие страны ограничили авиасообщение с Великобританией, а опасения за восстановление экономики отразились на ожиданиях по спросу на нефть.
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 11:05
Доллар и евро снова начали дорожать
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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