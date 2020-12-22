https://ria.ru/20201222/kovid-1590374190.html

Составлен полный атлас взаимодействий SARS-CoV-2 с клетками человека

Составлен полный атлас взаимодействий SARS-CoV-2 с клетками человека

Ученые из Германии и США составили первый глобальный атлас прямых взаимодействий между РНК коронавируса SARS-CoV-2 и человеческими клетками-хозяевами. Это может РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:13

2020-12-22T13:13

2020-12-22T13:13

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ученые из Германии и США составили первый глобальный атлас прямых взаимодействий между РНК коронавируса SARS-CoV-2 и человеческими клетками-хозяевами. Это может стать отправной точкой для создания новых методов лечения COVID-19 и других инфекций, вызванных РНК-вирусами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.Для проникновения и размножения SARS-CoV-2 использует белки клеток-хозяев. Однако до сих пор не существовало подробной информации о протеоме человека, то есть о совокупности всех белков, встречающихся в клетках человека, которые находятся в прямом контакте с вирусной РНК.Немецкие исследователи из Института Гельмгольца по исследованию инфекций на основе РНК в Вюрцбурге, Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге вместе с американскими коллегами из Института Броуда в Кембридже создали первый глобальный атлас прямых взаимодействий между РНК SARS-CoV-2 и протеомом человека.Сначала ученые заразили человеческие клетки новым коронавирусом, а потом очистили вирусную РНК и идентифицировали связанные с ней белки методом масс-спектрометрии."Масс-спектрометрия позволяет точно определить белки-хозяева, которые напрямую связаны с вирусным геномом. В этом конкретном случае мы смогли выполнить количественные измерения для определения наиболее сильных партнеров по специфическому связыванию", — приводятся в пресс-релизе Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге слова руководителя исследования доктора Матиаса Мюншауэра (Mathias Munschauer) из Институт Гельмгольца по исследованию инфекций на основе РНК.Авторы выяснили, что ключевую роль в заражении коронавирусом играют 18 белков-хозяев. Два из них — CNBP и LARP1 — особенно важны. Используя генетические инструменты, авторы определили точные сайты связывания этих двух белков-хозяев в вирусном геноме и показали, что они могут специфически ингибировать репликацию вируса. По словам Матиаса Мюншауэра, определение LARP1 как противовирусного фактора — важное открытие: ""Способ связывания LARP1 с вирусной РНК очень интересен, потому что он похож на способ, которым LARP1 регулирует определенные клеточные РНК-мессенджеры, которые мы уже знаем"."Атлас взаимодействий между вирусной РНК и белками предлагает уникальное понимание механизма инфекции SARS-CoV-2 и позволяет системно разрушать центральные факторы и стратегии защиты, что создает важнейшую предпосылку для разработки новых терапевтических стратегий", — говорит еще один автор исследования Йохен Бодем (Jochen Bodem) из Института вирусологии и иммунобиологии Университета Юлиуса-Максимилиана.Кроме того, авторы определили еще 20 регуляторов вирусной репликации —низкомолекулярных ингибиторов белков-хозяев, которые связывают РНК SARS-CoV-2. Три или четыре из них фактически полностью подавляют репликацию вируса в различных типах клеток человека. Этот результат может открыть новые способы лечения инфекций, вызванных SARS-CoV-2 и другими РНК-вирусами, считают исследователи.

https://ria.ru/20201222/kovid-1590351932.html

https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, германия, сша