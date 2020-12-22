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В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 73 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T23:07
2020-12-22T23:07
2020-12-22T23:42
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 73 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, число умерших от COVID-19 в городе достигло 10 613.Днем ранее сообщали о 71 умершем.Как заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе остается "очень сложной и напряженной". По его словам, неделю назад специалисты зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на 12 процентов, но затем этот показатель вырос на пять процентов, также растет число госпитализаций.Собянин подчеркнул, что власти не планируют вводить новые ограничительные меры, но и ослабить действующие пока нельзя.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва