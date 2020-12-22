https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590427560.html

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса

Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию по новым типам коронавируса, в том числе в Великобритании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:42

2020-12-22T16:42

2020-12-22T16:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию по новым типам коронавируса, в том числе в Великобритании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Свое выступление Попова начала с ситуации в Великобритании, которая объявила о новом варианте коронавируса.По ее словам, работа ведется на территории РФ, также ведется мониторинг всех доступных источников в мире.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, в мире