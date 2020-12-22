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Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию по новым типам коронавируса, в том числе в Великобритании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:42
2020-12-22T16:42
2020-12-22T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию по новым типам коронавируса, в том числе в Великобритании, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Свое выступление Попова начала с ситуации в Великобритании, которая объявила о новом варианте коронавируса.По ее словам, работа ведется на территории РФ, также ведется мониторинг всех доступных источников в мире.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, в мире