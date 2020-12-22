https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590425905.html

В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно

В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно

Порядка 80% больных коронавирусом, или 935 тысяч, лечатся амбулаторно, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:36

2020-12-22T16:36

2020-12-22T16:57

михаил мурашко

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Порядка 80% больных коронавирусом, или 935 тысяч, лечатся амбулаторно, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся на лечении 935 тысяч пациентов, что составляет 80% от всех пациентов с COVID", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество