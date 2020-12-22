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Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко в интервью "Российской газете" допустил возможность наступления третьей волны коронавируса по аналогии с... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:11
2020-12-22T16:11
2020-12-22T16:11
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко в интервью "Российской газете" допустил возможность наступления третьей волны коронавируса по аналогии с другими эпидемиями.По его словам, такой прогноз можно сделать на основе "трезвого исторического анализа". Врач напомнил, что ситуация с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, обострялась трижды. Проценко отметил, что в основном вспышки были сезонными — в весенний и осенний периоды.Медик также добавил, что ситуация с загруженностью больниц сейчас улучшается."Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово "ковид" было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение", — отметил он.За минувшие сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. Общее количество заболевших превысило 2,9 миллиона человек, 51,9 тысячи скончались, выздоровели более 2,3 миллиона россиян.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко
в интервью "Российской газете"
допустил возможность наступления третьей волны коронавируса по аналогии с другими эпидемиями.
По его словам, такой прогноз можно сделать на основе "трезвого исторического анализа". Врач напомнил, что ситуация с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, обострялась трижды. Проценко отметил, что в основном вспышки были сезонными — в весенний и осенний периоды.
Медик также добавил, что ситуация с загруженностью больниц сейчас улучшается.
"Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово "ковид" было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение", — отметил он.
За минувшие сутки в России выявили 28 776 случаев коронавируса. Общее количество заболевших превысило 2,9 миллиона человек, 51,9 тысячи скончались, выздоровели более 2,3 миллиона россиян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф