https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590408214.html

В Подмосковье создали запас лекарств и средств защиты от COVID на полгода

В Подмосковье создали запас лекарств и средств защиты от COVID на полгода

Запас лекарств от коронавируса, средств индивидуальной защиты и лабораторных расходных материалов создан в Подмосковье вплоть до второго полугодия 2021 года,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:15

2020-12-22T15:15

2020-12-22T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Запас лекарств от коронавируса, средств индивидуальной защиты и лабораторных расходных материалов создан в Подмосковье вплоть до второго полугодия 2021 года, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства экономики и финансов Подмосковья."Учреждения здравоохранения Московской области обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, лабораторными расходными материалами для борьбы с новой коронавирусной инфекцией до 2-го полугодия 2021 года", - говорится в сообщении.В бюджете региона на 2021 год предусмотрен резерв средств на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 и поддержку отраслей экономики, подчеркнули в пресс-службе.Динамика заболеваемости жителей Подмосковья новой коронавирусной инфекцией COVID-19 контролируется в режиме реального времени с применением электронно-учетных систем, подчеркнули в ведомстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/lekarstva-1588135514.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)