https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590388100.html

ОНФ проверит выплаты медикам, работающим в "красной зоне"

ОНФ проверит выплаты медикам, работающим в "красной зоне"

Общероссийский народный фронт проверит выплаты медикам, работающим в "красной зоне", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:59

2020-12-22T13:59

2020-12-22T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общероссийский народный фронт

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт проверит выплаты медикам, работающим в "красной зоне", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения."ОНФ с 22 по 26 декабря 2020 года по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина в целях контроля за соблюдением порядка начисления работникам медицинских организаций специальной социальной выплаты за оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 проведет опрос. Респондентам будет предложено указать, насколько они осведомлены о специальных социальных выплатах, а также указать число смен и размер полученной социальной выплаты", - говорится в сообщении.Новый порядок обеспечения работников медицинских организаций специальной социальной выплатой предусмотрен с ноября 2020 года. Итоги исследования ОНФ представит Путину.По новым правилам, выплата назначается за количество отработанных смен с больными коронавирусной инфекцией, в зависимости от характера оказываемой помощи (скорая, специализированная) и должности (например, врач или средний медицинский работник). На выплату также смогут претендовать медицинские работники с высшим немедицинским образованием, сотрудники патанатомических отделений и некоторые другие категории работников, участвующие в оказании медицинской помощи больным COVID-19. Выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования по представленным спискам нуждающихся работников из медицинских организаций.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vyplaty-1590362423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, владимир путин, общество