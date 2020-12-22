ОНФ проверит выплаты медикам, работающим в "красной зоне"
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинскй работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Общероссийский народный фронт проверит выплаты медикам, работающим в "красной зоне", сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"ОНФ с 22 по 26 декабря 2020 года по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина в целях контроля за соблюдением порядка начисления работникам медицинских организаций специальной социальной выплаты за оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 проведет опрос. Респондентам будет предложено указать, насколько они осведомлены о специальных социальных выплатах, а также указать число смен и размер полученной социальной выплаты", - говорится в сообщении.
Новый порядок обеспечения работников медицинских организаций специальной социальной выплатой предусмотрен с ноября 2020 года. Итоги исследования ОНФ представит Путину.
"Для нас важно, чтобы выплаты производились вовремя и в полном объеме. Врачи, работающие на передовой, не должны быть обделены положенными средствами от государства из-за каких-то формальных недочетов", – приводит пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля.
По новым правилам, выплата назначается за количество отработанных смен с больными коронавирусной инфекцией, в зависимости от характера оказываемой помощи (скорая, специализированная) и должности (например, врач или средний медицинский работник). На выплату также смогут претендовать медицинские работники с высшим немедицинским образованием, сотрудники патанатомических отделений и некоторые другие категории работников, участвующие в оказании медицинской помощи больным COVID-19. Выплаты будет осуществлять Фонд социального страхования по представленным спискам нуждающихся работников из медицинских организаций.
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