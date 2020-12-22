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Жителей Германии призвали сократить контакты до абсолютного минимума
Жителей Германии призвали сократить контакты до абсолютного минимума
В институте Роберта Коха призвали граждан ФРГ "сократить контакты до абсолютного минимума" в связи с новой волной пандемии COVID. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:11
2020-12-22T12:11
2020-12-22T12:31
институт роберта коха
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В институте Роберта Коха призвали граждан ФРГ "сократить контакты до абсолютного минимума" в связи с новой волной пандемии COVID."Призываем встретить новогодние праздники в самом узком семейной кругу. Пожалуйста, сведите ваши контакты к минимуму, не ездите никуда, встречайтесь с очень узким кругом лиц, с одним и теми же лицами. Встречайтесь по возможности на улице", - заявил на брифинге в Берлине глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, добавив, что контакты должны быть сокращены "до абсолютного минимума".Он добавил, что если время локдауна "будет проведено разумно", в Германии может быть достигнуто "быстрое снижение числа инфицированных"."Нам предстоят сложные недели, не нужно осложнять их еще больше", - добавил Вилер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире