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Жителей Германии призвали сократить контакты до абсолютного минимума
Жителей Германии призвали сократить контакты до абсолютного минимума
В институте Роберта Коха призвали граждан ФРГ "сократить контакты до абсолютного минимума" в связи с новой волной пандемии COVID. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:11
2020-12-22T12:31
институт роберта коха
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В институте Роберта Коха призвали граждан ФРГ "сократить контакты до абсолютного минимума" в связи с новой волной пандемии COVID."Призываем встретить новогодние праздники в самом узком семейной кругу. Пожалуйста, сведите ваши контакты к минимуму, не ездите никуда, встречайтесь с очень узким кругом лиц, с одним и теми же лицами. Встречайтесь по возможности на улице", - заявил на брифинге в Берлине глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, добавив, что контакты должны быть сокращены "до абсолютного минимума".Он добавил, что если время локдауна "будет проведено разумно", в Германии может быть достигнуто "быстрое снижение числа инфицированных"."Нам предстоят сложные недели, не нужно осложнять их еще больше", - добавил Вилер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире

Жителей Германии призвали сократить контакты до абсолютного минимума

12:11 22.12.2020 (обновлено: 12:31 22.12.2020)
 
© REUTERS / Annegret HilseОхранник у входа в универмаг KaDeWe перед началом самоизоляции жителей в Берлине, Германия
Охранник у входа в универмаг KaDeWe перед началом самоизоляции жителей в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© REUTERS / Annegret Hilse
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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. В институте Роберта Коха призвали граждан ФРГ "сократить контакты до абсолютного минимума" в связи с новой волной пандемии COVID.
"Призываем встретить новогодние праздники в самом узком семейной кругу. Пожалуйста, сведите ваши контакты к минимуму, не ездите никуда, встречайтесь с очень узким кругом лиц, с одним и теми же лицами. Встречайтесь по возможности на улице", - заявил на брифинге в Берлине глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, добавив, что контакты должны быть сокращены "до абсолютного минимума".
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"Нам предстоят сложные недели, не нужно осложнять их еще больше", - добавил Вилер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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