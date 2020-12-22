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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590344893.html
Мурашко рассказал о связи ограничений по COVID-19 с заболеваемостью
Мурашко рассказал о связи ограничений по COVID-19 с заболеваемостью
Ситуация с коронавирусом более контролируемая в тех регионах, где эффективно применяются ограничения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:11
2020-12-22T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом более контролируемая в тех регионах, где эффективно применяются ограничения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с субъектами Федерации."Регионы, которые эффективно применяют ограничения: ситуация более контролируемая",- сказал Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко рассказал о связи ограничений по COVID-19 с заболеваемостью

11:11 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом более контролируемая в тех регионах, где эффективно применяются ограничения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с субъектами Федерации.
"Регионы, которые эффективно применяют ограничения: ситуация более контролируемая",- сказал Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
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