https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590344893.html

Мурашко рассказал о связи ограничений по COVID-19 с заболеваемостью

Мурашко рассказал о связи ограничений по COVID-19 с заболеваемостью

Ситуация с коронавирусом более контролируемая в тех регионах, где эффективно применяются ограничения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:11

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом более контролируемая в тех регионах, где эффективно применяются ограничения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с субъектами Федерации."Регионы, которые эффективно применяют ограничения: ситуация более контролируемая",- сказал Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

россия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество