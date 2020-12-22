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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:06
2020-12-22T11:06
2020-12-22T11:06
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0,3%, 2. Республика Тыва 0,4%, 3. Республика Алтай 0,5%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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