https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590342328.html
В Москве выявили 7237 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 7237 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7237, Санкт-Петербурге - 3760, Подмосковье - 1498, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:03
2020-12-22T11:03
2020-12-22T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7237, Санкт-Петербурге - 3760, Подмосковье - 1498, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области - 26, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество