https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590342328.html

В Москве выявили 7237 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 7237 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7237, Санкт-Петербурге - 3760, Подмосковье - 1498, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:03

2020-12-22T11:03

2020-12-22T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7237, Санкт-Петербурге - 3760, Подмосковье - 1498, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области - 26, Чукотском автономном округе - 6, Ненецком автономном округе - 2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590331631.html

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество