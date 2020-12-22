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Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 в острой фазе не снижается
Мурашко заявил, что число пациентов с COVID-19 в острой фазе не снижается
Количество пациентов с коронавирусом в острой фазе пока не снижается в России, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:58
2020-12-22T10:58
2020-12-22T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Количество пациентов с коронавирусом в острой фазе пока не снижается в России, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко."Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество