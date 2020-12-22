https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590316234.html

Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки

Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки

Гватемала на два месяца запрещает въезд из Великобритании и Южной Африки, этот срок может быть пересмотрен, сообщила министр здравоохранения страны Амелия... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T06:55

2020-12-22T06:55

2020-12-22T14:25

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

гватемала (республика)

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Гватемала на два месяца запрещает въезд из Великобритании и Южной Африки, этот срок может быть пересмотрен, сообщила министр здравоохранения страны Амелия Флорес.Ее выступление транслировалось в Twitter президента Гватемалы.Запрет на въезд касается всех тех, кто посетил указанные страны менее чем 14 дней назад.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По словам министра, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

гватемала (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, гватемала (республика), в мире