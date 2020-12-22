https://ria.ru/20201222/kolumbiya-1590459894.html

СМИ: Колумбия выслала двух российских дипломатов

СМИ: Колумбия выслала двух российских дипломатов

Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, утверждает местная газета Tiempo со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:49

2020-12-22T19:49

2020-12-22T20:46

россия

кали

дмитрий песков

колумбия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, утверждает местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.По данным издания, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.Россияне уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва, отмечает газета.В посольстве РФ в Колумбии пока не комментируют сообщения местных СМИ о высылке двух российских дипломатов, сообщил РИА Новости дежурный дипломат.В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html

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кали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кали, дмитрий песков, колумбия, в мире