https://ria.ru/20201222/kolumbiya-1590459894.html
СМИ: Колумбия выслала двух российских дипломатов
СМИ: Колумбия выслала двух российских дипломатов
Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, утверждает местная газета Tiempo со ссылкой на... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:49
2020-12-22T19:49
2020-12-22T20:46
россия
кали
дмитрий песков
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461698_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_e1302eedcb323f8b93064ecd87601fa2.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности, утверждает местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.По данным издания, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет.По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что помимо военной разведки они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов.Россияне уже покинули Колумбию авиарейсом Богота-Амстердам-Москва, отмечает газета.В посольстве РФ в Колумбии пока не комментируют сообщения местных СМИ о высылке двух российских дипломатов, сообщил РИА Новости дежурный дипломат.В РФ не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Россия также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
https://ria.ru/20200923/bolgariya-1577679316.html
россия
кали
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590461698_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_ccea47fc2d2ba1d3b18c84d7e0b36636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кали, дмитрий песков, колумбия, в мире