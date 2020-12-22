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В Красноярске семья получила 54 года колонии за убийство
В Красноярске семья получила 54 года колонии за убийство
Суд в Красноярске приговорил жителя региона и его двух сыновей к общему сроку в 54 года за убийство и покушение на убийство, сообщает пресс-служба управления СК РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:15
2020-12-22T15:51
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
красноярский край
свердловский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил жителя региона и его двух сыновей к общему сроку в 54 года за убийство и покушение на убийство, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Следствие и суд установили, что в июле прошлого года отец и два сына, вооружившись ножами и стамеской, ранили трех красноярцев в Свердловском районе Красноярска. В результате нападения мужчина 37 лет скончался, его 28-летний брат успел скрыться, а еще одному 19-летнему молодому человеку вовремя была оказана помощь."Собранные следственными органами… доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю села Туруханск, а также его 18- и 22-летним сыновьям. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п. "а,ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение убийство, двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору)… Приговором Красноярского краевого суда отцу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, 22-летний сын приговорен к 15, а 18-летний сын - 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что отец и сыновья не признали вины.
https://ria.ru/20201222/ubiystvo-1590327260.html
красноярский край
свердловский район
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, красноярский край, свердловский район, красноярск, происшествия

В Красноярске семья получила 54 года колонии за убийство

10:15 22.12.2020 (обновлено: 15:51 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил жителя региона и его двух сыновей к общему сроку в 54 года за убийство и покушение на убийство, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствие и суд установили, что в июле прошлого года отец и два сына, вооружившись ножами и стамеской, ранили трех красноярцев в Свердловском районе Красноярска. В результате нападения мужчина 37 лет скончался, его 28-летний брат успел скрыться, а еще одному 19-летнему молодому человеку вовремя была оказана помощь.
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"Собранные следственными органами… доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю села Туруханск, а также его 18- и 22-летним сыновьям. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30, п. "а,ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение убийство, двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору)… Приговором Красноярского краевого суда отцу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, 22-летний сын приговорен к 15, а 18-летний сын - 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что отец и сыновья не признали вины.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский краевой судКрасноярский крайСвердловский районКрасноярскПроисшествия
 
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