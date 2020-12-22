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Госдума ратифицировала налоговое соглашение с двумя странами
Госдума ратифицировала налоговое соглашение с двумя странами
Государственная дума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:08
2020-12-22T11:15
владимир путин
кипр
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам.В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения, по сути, выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".Кроме того, подчеркивается, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.Кроме того, Государственная дума ратифицировала налоговое соглашение с Люксембургом, увеличивающее до 15% налог с дивидендов и процентов.В ноябре Россия и Люксембург подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов в Люксембург повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
https://ria.ru/20200811/1575632867.html
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владимир путин, кипр, экономика

Госдума ратифицировала налоговое соглашение с двумя странами

11:08 22.12.2020 (обновлено: 11:15 22.12.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник ратифицировала налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам.
В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения, по сути, выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".
"Положения Протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями", - добавляется в документе.
Кроме того, подчеркивается, что данный документ будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.
Кроме того, Государственная дума ратифицировала налоговое соглашение с Люксембургом, увеличивающее до 15% налог с дивидендов и процентов.
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В ноябре Россия и Люксембург подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов в Люксембург повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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