https://ria.ru/20201222/kamchatka-1590322870.html

Власти оценили экологическую обстановку на Камчатке

Власти оценили экологическую обстановку на Камчатке

Ученые больше не фиксируют цветения микроводорослей на Камчатке, которые стали причиной массовой гибели морских обитателей, новых случаев гибели животных не... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:21

2020-12-22T09:21

2020-12-22T09:26

загрязнение воды на камчатке

камчатский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Ученые больше не фиксируют цветения микроводорослей на Камчатке, которые стали причиной массовой гибели морских обитателей, новых случаев гибели животных не отмечаются, сообщил вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич на дальневосточном онлайн-форуме "ДФО-2020".По его словам, на глубинах 5-10 метров водолазы фиксировали очень серьезные последствия. "Мы можем говорить о массовом падеже морских организмов. Это последствие никуда не делось", - отметил он.Ясевич добавил, что если такие красные приливы не будут повторяться, то первые прогнозы на состояние акватории ученые начнут давать в мае 2021 года."Не фиксируются новые случаи выбросов морских животных на побережье. Новых случаев.. расширения загрязнения акватории не зафиксировано. Надеемся, что красные приливы не будет возобновляться", - сказал Ясевич.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Также стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. Причиной загрязнения воды и гибели морских животных в Авачинском заливе на Камчатке был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины.

https://ria.ru/20201222/vulkan-1590320778.html

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

камчатский край

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загрязнение воды на камчатке, камчатский край, общество