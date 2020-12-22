https://ria.ru/20201222/izbienie-1590317531.html

Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе

Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе

Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T07:49

2020-12-22T07:49

2020-12-22T12:53

каргасокский район

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое поведение в школе.В ходе проверки прокуроры намерены дать оценку своевременности и полноте работы органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия. Также прокуратура контролирует проведение проверки со стороны следственных органов.В свою очередь, УМВД по Томской области сообщает, что 20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Каргасокскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений ребенку.Полицейские установили, что поздно вечером 19 декабря мать, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 12-летнего сына. В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите интересов детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/proisshestviya-1590057355.html

каргасокский район

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каргасокский район, томская область, происшествия