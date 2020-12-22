https://ria.ru/20201222/izbienie-1590317531.html
Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:49
2020-12-22T07:49
2020-12-22T12:53
каргасокский район
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое поведение в школе.В ходе проверки прокуроры намерены дать оценку своевременности и полноте работы органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия. Также прокуратура контролирует проведение проверки со стороны следственных органов.В свою очередь, УМВД по Томской области сообщает, что 20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Каргасокскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений ребенку.Полицейские установили, что поздно вечером 19 декабря мать, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 12-летнего сына. В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите интересов детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/proisshestviya-1590057355.html
каргасокский район
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каргасокский район, томская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 22 дек — РИА Новости.
Прокуратура и полиция в Томской области
проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое поведение в школе.
"По предварительной информации, вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района применила насилие к своему малолетнему сыну из-за его поведения в школе. Видеозапись конфликта получила распространение в социальных сетях. Прокуратура Каргасокского района приступила к проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Томской области.
В ходе проверки прокуроры намерены дать оценку своевременности и полноте работы органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия. Также прокуратура контролирует проведение проверки со стороны следственных органов.
В свою очередь, УМВД по Томской области сообщает, что 20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Каргасокскому району
поступило сообщение о причинении телесных повреждений ребенку.
Полицейские установили, что поздно вечером 19 декабря мать, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 12-летнего сына. В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите интересов детей.
"Сотрудниками полиции продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", — отметили в УМВД.