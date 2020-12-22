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Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T07:49
2020-12-22T12:53
каргасокский район
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое поведение в школе.В ходе проверки прокуроры намерены дать оценку своевременности и полноте работы органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия. Также прокуратура контролирует проведение проверки со стороны следственных органов.В свою очередь, УМВД по Томской области сообщает, что 20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Каргасокскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений ребенку.Полицейские установили, что поздно вечером 19 декабря мать, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 12-летнего сына. В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите интересов детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/proisshestviya-1590057355.html
каргасокский район
томская область
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каргасокский район, томская область, происшествия

Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе

07:49 22.12.2020 (обновлено: 12:53 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура и полиция в Томской области проводят проверку после появления в соцсетях и СМИ видеоролика с избиением женщиной своего сына якобы за плохое поведение в школе.

"По предварительной информации, вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района применила насилие к своему малолетнему сыну из-за его поведения в школе. Видеозапись конфликта получила распространение в социальных сетях. Прокуратура Каргасокского района приступила к проверке исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — сообщает прокуратура Томской области.

В ходе проверки прокуроры намерены дать оценку своевременности и полноте работы органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия. Также прокуратура контролирует проведение проверки со стороны следственных органов.
В свою очередь, УМВД по Томской области сообщает, что 20 декабря в дежурную часть отдела МВД России по Каргасокскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений ребенку.
Наручники - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 18:18
Трехлетний ребенок попал в реанимацию после избиения другом матери
Полицейские установили, что поздно вечером 19 декабря мать, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, избила 12-летнего сына. В отношении женщины составили административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию, воспитанию и защите интересов детей.

"Сотрудниками полиции продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", — отметили в УМВД.

 
Каргасокский районТомская областьПроисшествия
 
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