https://ria.ru/20201222/izbienie-1590313287.html

Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя "фургаломобиля"

Во Владивостоке возбудили дело из-за избиения водителя "фургаломобиля"

Уголовное дело возбудили из-за причинения телесных повреждений в отделе полиции во Владивостоке водителю "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T03:52

2020-12-22T03:52

2020-12-22T03:52

сергей фургал

хабаровск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за причинения телесных повреждений в отделе полиции во Владивостоке водителю "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому.В июле водитель, написавший на машине слова в поддержку обвиняемого в убийствах экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавший в несанкционированных акциях протеста, в Хабаровске был арестован на восемь суток. В соцсетях это авто начали называть "фургаломобиль". В ноябре суде во Владивостоке назначил Смоленскому 10 суток ареста по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций". По словам адвоката Дмитрия Зубарева, на Смоленского был составлен административный протокол из-за висящего в салоне автомобиля ароматизатора воздуха с изображением, схожим с символикой одной из запрещенных в РФ экстремистских организаций."Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК ("Превышение должностных полномочий")", - сказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.Он уточнил, что Смоленский был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола, где к нему было применено насилие.

https://ria.ru/20201217/furgal-1589700143.html

хабаровск

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сергей фургал, хабаровск, происшествия