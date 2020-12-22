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https://ria.ru/20201222/irlandiya-1590441588.html
Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом,... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:48
2020-12-22T17:50
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал RTE.Согласно заявлению Мартина, страна возвращается на максимальный, пятый уровень ограничений, он будет действовать в Ирландии с 24 декабря по 12 января.После Дня святого Стефана, отмечаемого 26 декабря, будет запрещено передвижение между графствами Ирландии. Рестораны и пабы, в частности, закроются 24 декабря. Музеи, галереи и библиотеки будут также закрыты. Бассейны и спортзалы будут открыты только для проведения индивидуальных тренировок. На похоронах могут присутствовать не более 10 человек.По данным министерства здравоохранения Ирландии, в стране выявлены 80 267 случаев заражения коронавирусом, скончались 2 158 пациентов с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, ирландия, в мире

Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

17:48 22.12.2020 (обновлено: 17:50 22.12.2020)
 
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Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал RTE.
Согласно заявлению Мартина, страна возвращается на максимальный, пятый уровень ограничений, он будет действовать в Ирландии с 24 декабря по 12 января.
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После Дня святого Стефана, отмечаемого 26 декабря, будет запрещено передвижение между графствами Ирландии. Рестораны и пабы, в частности, закроются 24 декабря. Музеи, галереи и библиотеки будут также закрыты. Бассейны и спортзалы будут открыты только для проведения индивидуальных тренировок. На похоронах могут присутствовать не более 10 человек.
По данным министерства здравоохранения Ирландии, в стране выявлены 80 267 случаев заражения коронавирусом, скончались 2 158 пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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