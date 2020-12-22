https://ria.ru/20201222/irlandiya-1590441588.html

Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Ирландия ввела новые ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:48

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщает телеканал RTE.Согласно заявлению Мартина, страна возвращается на максимальный, пятый уровень ограничений, он будет действовать в Ирландии с 24 декабря по 12 января.После Дня святого Стефана, отмечаемого 26 декабря, будет запрещено передвижение между графствами Ирландии. Рестораны и пабы, в частности, закроются 24 декабря. Музеи, галереи и библиотеки будут также закрыты. Бассейны и спортзалы будут открыты только для проведения индивидуальных тренировок. На похоронах могут присутствовать не более 10 человек.По данным министерства здравоохранения Ирландии, в стране выявлены 80 267 случаев заражения коронавирусом, скончались 2 158 пациентов с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/lokdaun-1590147095.html

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