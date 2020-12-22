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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/investor-1590377186.html
Эксперт дал советы инвесторам из-за появления нового штамма COVID-19
Эксперт дал советы инвесторам из-за появления нового штамма COVID-19
Распространение нового штамма COVID, обнаруженного в Великобритании, может стать новым "черным лебедем" для рынков, - в такой ситуации частным инвесторам лучше... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:21
2020-12-22T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Распространение нового штамма COVID, обнаруженного в Великобритании, может стать новым "черным лебедем" для рынков, - в такой ситуации частным инвесторам лучше увеличить долю безрисковых активов в своем портфеле, а часть средств переложить в надежные валюты - доллары и иены, советует управляющий УК "Велес Менеджмент" Денис Горев.В Великобритании обнаружили новую, более заразную мутацию коронавируса - SARS-CoV-2. В стране ужесточили карантинные ограничения, ряд государств приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти."Поэтому надо посмотреть внимательно на свои активы. Лучше увеличить долю безрисковых активов. Возможно, это будет кэш – лучше долларовый. Но часть активов - 10-15%, в зависимости от вашего риск-профиля, можно вложить в рисковые активы", - отметил эксперт.При этом, по его словам, если активы распределены между акциями и облигациями, это не лучший способ диверсификации, поскольку "распределение идет между перекупленными активами".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, общество

Эксперт дал советы инвесторам из-за появления нового штамма COVID-19

13:21 22.12.2020 (обновлено: 14:23 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПустой вагон лондонского метро
Пустой вагон лондонского метро - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Распространение нового штамма COVID, обнаруженного в Великобритании, может стать новым "черным лебедем" для рынков, - в такой ситуации частным инвесторам лучше увеличить долю безрисковых активов в своем портфеле, а часть средств переложить в надежные валюты - доллары и иены, советует управляющий УК "Велес Менеджмент" Денис Горев.
В Великобритании обнаружили новую, более заразную мутацию коронавируса - SARS-CoV-2. В стране ужесточили карантинные ограничения, ряд государств приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти.
"В начале года пандемия стала "черным лебедем" - закрытие экономик, масштабные локдауны. Теперь мы видим, что закрывается Великобритания. И если штамм появился в Великобритании, скорее всего, он уже есть и в других странах. Это те события, которые отрезвляют рынок и показывают, что не все так безоблачно", - сказал Горев на онлайн-конференции "Инвестиции сегодня".
"Поэтому надо посмотреть внимательно на свои активы. Лучше увеличить долю безрисковых активов. Возможно, это будет кэш – лучше долларовый. Но часть активов - 10-15%, в зависимости от вашего риск-профиля, можно вложить в рисковые активы", - отметил эксперт.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
10:22Распространение нового коронавируса
ВОЗ рассказала, как новая разновидность коронавируса поменяет пандемию
При этом, по его словам, если активы распределены между акциями и облигациями, это не лучший способ диверсификации, поскольку "распределение идет между перекупленными активами".
"В текущем рынке я бы рекомендовал такую диверсификацию, когда вы имеете 30-40% в кэшевой подушке в долларах и иенах – максимально защитных валютах, немного в облигациях (но здесь горизонт инвестирования длинный, поэтому надо понимать, что возможна волатильность…) И часть портфеля - в зависимости от риск-профиля, это может быть 5%, если вы чувствительны к риску, это может быть 10% и 20%, если вы не сильно чувствительны, – вы можете вложить в рисковый актив, который сейчас себя чувствует хорошо", - советует эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Зловредный штамм: жизнь в Лондоне после выявления новой мутации COVID-19
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

Девушка ждет поезд на перроне лондонского метро
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

Опустевшее фойе офисного здания в Лондоне
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

Пассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

Вход на лондонский вокзал Кингс-Кросс
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Молодой человек на входе в лондонское метро
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

Молодой человек на эскалаторе лондонского метро
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

Обмотанные лентой кресла в лондонском автобусе
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Остается ждать и следить за ситуацией.

Мужчина в медицинской маске и перчатках за ноутбуком на одной из улиц Лондона
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

Прохожие возле закрытого паба в Лондоне
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияОбщество
 
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