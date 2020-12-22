https://ria.ru/20201222/investor-1590377186.html

Эксперт дал советы инвесторам из-за появления нового штамма COVID-19

Эксперт дал советы инвесторам из-за появления нового штамма COVID-19

Распространение нового штамма COVID, обнаруженного в Великобритании, может стать новым "черным лебедем" для рынков, - в такой ситуации частным инвесторам лучше... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:21

2020-12-22T13:21

2020-12-22T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590356784_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_d0e611f0621dfafa0ceb57c5ac7372cd.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Распространение нового штамма COVID, обнаруженного в Великобритании, может стать новым "черным лебедем" для рынков, - в такой ситуации частным инвесторам лучше увеличить долю безрисковых активов в своем портфеле, а часть средств переложить в надежные валюты - доллары и иены, советует управляющий УК "Велес Менеджмент" Денис Горев.В Великобритании обнаружили новую, более заразную мутацию коронавируса - SARS-CoV-2. В стране ужесточили карантинные ограничения, ряд государств приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством. В понедельник о таком решении сообщили и российские власти."Поэтому надо посмотреть внимательно на свои активы. Лучше увеличить долю безрисковых активов. Возможно, это будет кэш – лучше долларовый. Но часть активов - 10-15%, в зависимости от вашего риск-профиля, можно вложить в рисковые активы", - отметил эксперт.При этом, по его словам, если активы распределены между акциями и облигациями, это не лучший способ диверсификации, поскольку "распределение идет между перекупленными активами".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, общество