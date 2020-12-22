https://ria.ru/20201222/gripp-1590432685.html

Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа

Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа

Более 83 миллионов россиян сделали прививку от гриппа, ситуация по стране пока стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 83 миллионов россиян сделали прививку от гриппа, ситуация по стране пока стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотела бы обратить внимание на ситуацию по гриппу и ОРВИ. Пока в стране она стабильная. И при целевом показателе охвата вакцинации населения против гриппа 60% в целом по Российской Федерации уже привито, 56,7% от совокупной численности населения, и это 83 с небольшим миллиона человек", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Я считаю, что это очень важный показатель, при том что в 22 регионах показатель превысил 60% населения, совокупного населения Российской Федерации", - добавила Попова.

https://ria.ru/20201127/privivka-1586583144.html

россия

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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество