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Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа
Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа
Более 83 миллионов россиян сделали прививку от гриппа, ситуация по стране пока стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:02
2020-12-22T17:02
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 83 миллионов россиян сделали прививку от гриппа, ситуация по стране пока стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотела бы обратить внимание на ситуацию по гриппу и ОРВИ. Пока в стране она стабильная. И при целевом показателе охвата вакцинации населения против гриппа 60% в целом по Российской Федерации уже привито, 56,7% от совокупной численности населения, и это 83 с небольшим миллиона человек", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Я считаю, что это очень важный показатель, при том что в 22 регионах показатель превысил 60% населения, совокупного населения Российской Федерации", - добавила Попова.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила ситуацию с вакцинацией против гриппа

17:02 22.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 83 миллионов россиян сделали прививку от гриппа, ситуация по стране пока стабильная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хотела бы обратить внимание на ситуацию по гриппу и ОРВИ. Пока в стране она стабильная. И при целевом показателе охвата вакцинации населения против гриппа 60% в целом по Российской Федерации уже привито, 56,7% от совокупной численности населения, и это 83 с небольшим миллиона человек", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Я считаю, что это очень важный показатель, при том что в 22 регионах показатель превысил 60% населения, совокупного населения Российской Федерации", - добавила Попова.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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