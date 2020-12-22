https://ria.ru/20201222/gosuslugi-1590439050.html

В России продлили на два года скидку при уплате пошлин на госуслугах

В России продлили на два года скидку при уплате пошлин на госуслугах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2023 года возможность для граждан уплачивать госпошлину за совершение юридически значимых... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:31

2020-12-22T17:31

2020-12-22T17:31

россия

владимир путин

госуслуги

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2023 года возможность для граждан уплачивать госпошлину за совершение юридически значимых действий через порталы государственных и муниципальных услуг со скидкой в 30%, документ размещен на официальном портале правовой информации.По действующему законодательству, скидка для физлиц в 30% действует до 1 января 2021 года в случае использования единого портала государственных и муниципальных услуг, а также таких региональных и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации.Закон продлевает действие этой льготы до 1 января 2023 года, то есть на два года. Сейчас очень много граждан пользуется возможностью бесконтактного обращения в различные госорганы, и данная льгота очень востребована, пояснял ранее председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В сложившейся ситуации с коронавирусом ее востребованность будет только увеличиваться, потому вряд ли стоит прекращать ее действие со следующего года, подчеркивал он.Закон также предусматривает установление госпошлины в размере 1 тысячи рублей за выдачу паспорта на любые музыкальные инструменты или смычки. Она заменит действующую сейчас госпошлину, которая составляет 1,5 тысячи рублей и берется за выдачу паспорта только на струнный смычковый музыкальный инструмент или смычок.Одновременно уточняется порядок расчета госпошлины за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный вывоз культурных ценностей. В случае временного вывоза культурных ценностей, находящихся в собственности физических или юридических лиц (за исключением включенных в состав Музейного фонда РФ), госпошлина составит 0,01% от их стоимости, но не более 5 тысяч рублей.Сейчас такая госпошлина берется тоже в размере 0,01%, но от страховой стоимости временно вывозимых культурных ценностей, причем с тем же потолком в 5 тысяч рублей. Однако ранее был принят закон, который освобождает физических и юридических лиц от обязательного страхования принадлежащих им культурных ценностей. Для культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда РФ, ничего не меняется. Госпошлина при их временном вывозе по-прежнему составит 0,01% их страховой стоимости, но не более 5 тысяч рублей.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а изменения, касающиеся музыкальных инструментов, начнут действовать через месяц после такой публикации.

https://ria.ru/20201217/dolgi-1589603238.html

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россия, владимир путин, госуслуги, общество