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Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья
Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:35
2020-12-22T16:35
2020-12-22T16:35
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что нововведения позволят местным жителям сэкономить время и избежать возможных трудностей, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья отметил, что в настоящий момент люди совершают большое количество покупок в онлайн-режиме. Речь идет о продуктах питания, одежде и школьных принадлежностях."Сегодня это возможно, удобно, быстро. И часто дешевле. Задача – государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы", – пояснил Воробьев.По его словам, в нынешнем году было принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в школе или детском саду. Губернатор уточнил, что работа по созданию таких услуг потребует еще немного времени. Цифровизация уже внедряется в жизнь Подмосковья. Воробьев напомнил, что с помощью SMS или через госуслуги можно получить результат ПЦР-теста и записаться на прививку от коронавирусной инфекции.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что нововведения позволят местным жителям сэкономить время и избежать возможных трудностей, сообщил телеканал "360"
.
Глава Подмосковья отметил, что в настоящий момент люди совершают большое количество покупок в онлайн-режиме. Речь идет о продуктах питания, одежде и школьных принадлежностях.
"Сегодня это возможно, удобно, быстро. И часто дешевле. Задача – государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы", – пояснил Воробьев.
По его словам, в нынешнем году было принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в школе или детском саду. Губернатор уточнил, что работа по созданию таких услуг потребует еще немного времени. Цифровизация уже внедряется в жизнь Подмосковья. Воробьев напомнил, что с помощью SMS или через госуслуги можно получить результат ПЦР-теста и записаться на прививку от коронавирусной инфекции.