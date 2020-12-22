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Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья
Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:35
2020-12-22T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что нововведения позволят местным жителям сэкономить время и избежать возможных трудностей, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья отметил, что в настоящий момент люди совершают большое количество покупок в онлайн-режиме. Речь идет о продуктах питания, одежде и школьных принадлежностях."Сегодня это возможно, удобно, быстро. И часто дешевле. Задача – государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы", – пояснил Воробьев.По его словам, в нынешнем году было принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в школе или детском саду. Губернатор уточнил, что работа по созданию таких услуг потребует еще немного времени. Цифровизация уже внедряется в жизнь Подмосковья. Воробьев напомнил, что с помощью SMS или через госуслуги можно получить результат ПЦР-теста и записаться на прививку от коронавирусной инфекции.
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московская область (подмосковье)

Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья

16:35 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидСтраница портала Госуслуг на экране планшета
Страница портала Госуслуг на экране планшета - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что нововведения позволят местным жителям сэкономить время и избежать возможных трудностей, сообщил телеканал "360".
Глава Подмосковья отметил, что в настоящий момент люди совершают большое количество покупок в онлайн-режиме. Речь идет о продуктах питания, одежде и школьных принадлежностях.
"Сегодня это возможно, удобно, быстро. И часто дешевле. Задача – государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы", – пояснил Воробьев.
По его словам, в нынешнем году было принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в школе или детском саду. Губернатор уточнил, что работа по созданию таких услуг потребует еще немного времени. Цифровизация уже внедряется в жизнь Подмосковья. Воробьев напомнил, что с помощью SMS или через госуслуги можно получить результат ПЦР-теста и записаться на прививку от коронавирусной инфекции.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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