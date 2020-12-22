https://ria.ru/20201222/gosuslugi-1590421046.html

Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья

Воробьев рассказал о темпах внедрения "цифры" в услуги Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:35

2020-12-22T16:35

2020-12-22T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как происходит цифровизация государственных и муниципальных услуг в регионе. Он подчеркнул, что нововведения позволят местным жителям сэкономить время и избежать возможных трудностей, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья отметил, что в настоящий момент люди совершают большое количество покупок в онлайн-режиме. Речь идет о продуктах питания, одежде и школьных принадлежностях."Сегодня это возможно, удобно, быстро. И часто дешевле. Задача – государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы", – пояснил Воробьев.По его словам, в нынешнем году было принято стратегическое решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребенка в школе или детском саду. Губернатор уточнил, что работа по созданию таких услуг потребует еще немного времени. Цифровизация уже внедряется в жизнь Подмосковья. Воробьев напомнил, что с помощью SMS или через госуслуги можно получить результат ПЦР-теста и записаться на прививку от коронавирусной инфекции.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)