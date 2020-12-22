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ЦБ назвал ключевые направления развития финрынка
ЦБ назвал ключевые направления развития финрынка
Цифровизация и защита физических лиц на финансовом рынке станут ключевыми направлениями следующего документа "Основных направлений развития финансового рынка",... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:50
2020-12-22T17:50
сергей швецов
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цифровизация и защита физических лиц на финансовом рынке станут ключевыми направлениями следующего документа "Основных направлений развития финансового рынка", сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов.По его словам, документ ЦБ РФ с основными направлениями развития финансового рынка, который был трехлетним планом, становится оперативным документом, который будет издаваться не раз в три года, а раз в год. "Хотя горизонт планирования будет три года, тем не менее, на самом деле он будет выглядеть как один плюс два: достаточно конкретные планы по развитию на ближайший год плюс наметки на два года будущие", - сказал он на встрече с участниками финансового рынка.Так как цикл документа становится ежегодным, то в него будут включаться преимущественно глубоко проработанные инициативы, а хорошие перспективные идеи будут включаться в проработку."Что мы панируем включить в "Основные направления развития финрынка" на следующий год? Мы отталкиваемся от планов правительства и национальных целей, национальных приоритетов. Пока вырисовывается несколько приоритетов, несколько направлений - это цифровизация как одно из ключевых направлений и защита физических лиц", - сказал Швецов, отметив, что ЦБ обсуждает дополнительные пулы инициатив, чтобы подготовить другие направления.Направление по защите розничных инвесторов предусматривает принятие мер на подталкивание физических лиц к более пассивным инвестициям. "Потому что часто торгующие граждане, не обладающие знаниями, проигрывают, они теряют свои деньги. Пассивные стратегии позволяют гарантированно зарабатывать", - пояснил он. Среди других пунктов направления - образовательные стримы, а также сокращение сроков жизни нелегальных поставщиков, таких как финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, интернет-мошенники.По направлению цифровизации Швецов выделил пункты по развитию правовых условий для предоставления цифровых финансовых услуг, нащупывание подходов к регулированию экосистем, оборот личных данных граждан и их защита, а также реализации инфраструктурных проектов и информационной безопасности.
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сергей швецов, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ назвал ключевые направления развития финрынка

17:50 22.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цифровизация и защита физических лиц на финансовом рынке станут ключевыми направлениями следующего документа "Основных направлений развития финансового рынка", сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов.
По его словам, документ ЦБ РФ с основными направлениями развития финансового рынка, который был трехлетним планом, становится оперативным документом, который будет издаваться не раз в три года, а раз в год. "Хотя горизонт планирования будет три года, тем не менее, на самом деле он будет выглядеть как один плюс два: достаточно конкретные планы по развитию на ближайший год плюс наметки на два года будущие", - сказал он на встрече с участниками финансового рынка.
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Так как цикл документа становится ежегодным, то в него будут включаться преимущественно глубоко проработанные инициативы, а хорошие перспективные идеи будут включаться в проработку.
"Что мы панируем включить в "Основные направления развития финрынка" на следующий год? Мы отталкиваемся от планов правительства и национальных целей, национальных приоритетов. Пока вырисовывается несколько приоритетов, несколько направлений - это цифровизация как одно из ключевых направлений и защита физических лиц", - сказал Швецов, отметив, что ЦБ обсуждает дополнительные пулы инициатив, чтобы подготовить другие направления.
Направление по защите розничных инвесторов предусматривает принятие мер на подталкивание физических лиц к более пассивным инвестициям. "Потому что часто торгующие граждане, не обладающие знаниями, проигрывают, они теряют свои деньги. Пассивные стратегии позволяют гарантированно зарабатывать", - пояснил он. Среди других пунктов направления - образовательные стримы, а также сокращение сроков жизни нелегальных поставщиков, таких как финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, интернет-мошенники.
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По направлению цифровизации Швецов выделил пункты по развитию правовых условий для предоставления цифровых финансовых услуг, нащупывание подходов к регулированию экосистем, оборот личных данных граждан и их защита, а также реализации инфраструктурных проектов и информационной безопасности.
 
Сергей ШвецовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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