https://ria.ru/20201222/finrynok-1590442653.html

ЦБ назвал ключевые направления развития финрынка

ЦБ назвал ключевые направления развития финрынка

Цифровизация и защита физических лиц на финансовом рынке станут ключевыми направлениями следующего документа "Основных направлений развития финансового рынка",... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:50

2020-12-22T17:50

2020-12-22T17:50

сергей швецов

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Цифровизация и защита физических лиц на финансовом рынке станут ключевыми направлениями следующего документа "Основных направлений развития финансового рынка", сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов.По его словам, документ ЦБ РФ с основными направлениями развития финансового рынка, который был трехлетним планом, становится оперативным документом, который будет издаваться не раз в три года, а раз в год. "Хотя горизонт планирования будет три года, тем не менее, на самом деле он будет выглядеть как один плюс два: достаточно конкретные планы по развитию на ближайший год плюс наметки на два года будущие", - сказал он на встрече с участниками финансового рынка.Так как цикл документа становится ежегодным, то в него будут включаться преимущественно глубоко проработанные инициативы, а хорошие перспективные идеи будут включаться в проработку."Что мы панируем включить в "Основные направления развития финрынка" на следующий год? Мы отталкиваемся от планов правительства и национальных целей, национальных приоритетов. Пока вырисовывается несколько приоритетов, несколько направлений - это цифровизация как одно из ключевых направлений и защита физических лиц", - сказал Швецов, отметив, что ЦБ обсуждает дополнительные пулы инициатив, чтобы подготовить другие направления.Направление по защите розничных инвесторов предусматривает принятие мер на подталкивание физических лиц к более пассивным инвестициям. "Потому что часто торгующие граждане, не обладающие знаниями, проигрывают, они теряют свои деньги. Пассивные стратегии позволяют гарантированно зарабатывать", - пояснил он. Среди других пунктов направления - образовательные стримы, а также сокращение сроков жизни нелегальных поставщиков, таких как финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы, интернет-мошенники.По направлению цифровизации Швецов выделил пункты по развитию правовых условий для предоставления цифровых финансовых услуг, нащупывание подходов к регулированию экосистем, оборот личных данных граждан и их защита, а также реализации инфраструктурных проектов и информационной безопасности.

https://ria.ru/20201221/rubl-1590239413.html

https://ria.ru/20201222/demontazh-1590425234.html

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сергей швецов, центральный банк рф (цб рф), экономика