https://ria.ru/20201222/ekaterinburg-1590343227.html

Куйвашев прокомментировал смену мэра в Екатеринбурге

Куйвашев прокомментировал смену мэра в Екатеринбурге

Смена мэра в Екатеринбурге - это нормальная работа по перенастройке органов власти, сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:05

2020-12-22T11:05

2020-12-22T11:05

александр высокинский

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Смена мэра в Екатеринбурге - это нормальная работа по перенастройке органов власти, сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Слухи о том, что в Екатеринбурге может смениться мэр, давно ходили в СМИ и Telegram-каналах. Во вторник глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию, городская дума проголосовала за его отставку. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр уральской столицы Алексей Орлов, в понедельник перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Сам Высокинский в свою очередь принял предложение главы региона стать вице-губернатором."Это нормальная работа по перенастройке работы институтов органов власти. Я считаю абсолютно нормальным, когда человек ставит задачу, он ее выполняет, идет дальше. Цель всех перестановок - это улучшение работы. Самое дорогое, что у нас есть, - это управленцы, люди компетентные, которые разбираются в экономике, в различных процессах. Использование потенциала этих людей на разных местах - это главное преимущество", - сказал Куйвашев.Высокинский занял пост мэра Екатеринбурга в 2018 году. Ранее он также был заместителем губернатора региона, курировал реализацию проекта "Большой Екатеринбург" и взаимодействие с территориями.

https://ria.ru/20201222/otstavka-1590324765.html

свердловская область

екатеринбург

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александр высокинский, евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, политика