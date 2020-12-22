В Тулуне планируют достроить более 80 домов до конца 2020 года
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтроящиеся дома в микрорайоне "Угольщиков", предназначенные для переселения семей, пострадавших от наводнения, в городе Тулун
ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. В Тулуне, пострадавшем от наводнения летом 2019 года, до 31 декабря планируется завершить строительство 86 домов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Подводя итоги 2020 года, губернатор Приангарья Игорь Кобзев на пресс-конференции отметил, что президент РФ поставил задачу по скорейшему восстановлению жизни на территориях, пострадавших летом 2019 года от паводка.
"Большинство задач, поставленных президентом РФ по восстановлению пострадавших от наводнения территорий, выполнены. До 31 декабря планируется достроить 86 домов. Восстановление социальных объектов идет по графику, утвержденному постановлением правительства РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из тех домов, которые должны быть достроены, 6 – многоквартирные на 496 квартир, 54 – индивидуальные, 24 – на два хозяина для 48 семей. Работы идут в круглосуточном режиме. Ранее были сданы 5 многоквартирных домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома. В 2021 году будут введены в эксплуатацию еще 90 домов в Нижнеудинске и Тулуне. Также пострадавшим от наводнения было выдано 7670 свидетельств на право приобретения жилья.
В настоящее время к работе привлечена Военно-строительная компания, суммы выплат застройщикам увеличены до 90%.
Также в настоящее время выполнены работы по 133 социальным объектам. Еще на 46 объектах строительно-монтажные работы продолжаются, на 29 объектах их планируется начать в 2021 году. По остальным идет разработка проектной документации.
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области идет строительство 11 дамб и объектов инженерной защиты. Сдать все объекты в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.