https://ria.ru/20201222/doma-1590388885.html

В Тулуне планируют достроить более 80 домов до конца 2020 года

В Тулуне планируют достроить более 80 домов до конца 2020 года

В Тулуне, пострадавшем от наводнения летом 2019 года, до 31 декабря планируется завершить строительство 86 домов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:01

2020-12-22T14:01

2020-12-22T14:01

иркутская область

жилье

игорь кобзев

иркутская область

нижнеудинск

тулун

общество

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ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. В Тулуне, пострадавшем от наводнения летом 2019 года, до 31 декабря планируется завершить строительство 86 домов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Подводя итоги 2020 года, губернатор Приангарья Игорь Кобзев на пресс-конференции отметил, что президент РФ поставил задачу по скорейшему восстановлению жизни на территориях, пострадавших летом 2019 года от паводка.Отмечается, что из тех домов, которые должны быть достроены, 6 – многоквартирные на 496 квартир, 54 – индивидуальные, 24 – на два хозяина для 48 семей. Работы идут в круглосуточном режиме. Ранее были сданы 5 многоквартирных домов на 116 квартир и 74 индивидуальных дома. В 2021 году будут введены в эксплуатацию еще 90 домов в Нижнеудинске и Тулуне. Также пострадавшим от наводнения было выдано 7670 свидетельств на право приобретения жилья.В настоящее время к работе привлечена Военно-строительная компания, суммы выплат застройщикам увеличены до 90%.Также в настоящее время выполнены работы по 133 социальным объектам. Еще на 46 объектах строительно-монтажные работы продолжаются, на 29 объектах их планируется начать в 2021 году. По остальным идет разработка проектной документации.В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области идет строительство 11 дамб и объектов инженерной защиты. Сдать все объекты в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.

https://ria.ru/20201017/tulun-1580274290.html

иркутская область

нижнеудинск

тулун

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жилье, игорь кобзев, иркутская область, нижнеудинск, тулун, общество