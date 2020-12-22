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Путин заслушает доклад Новака
Путин заслушает доклад Новака
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора и заслушает доклад вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации в... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:04
2020-12-22T13:04
александр новак
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора и заслушает доклад вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации в энергетике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее во вторник поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса РФ с профессиональным праздником и со 100-летием утверждения плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО)."Кроме того, ряд встреч непубличного характера сегодня запланировано у президента и два международных телефонных разговора. Один будет в первой половине дня, второй уже ближе к вечеру, будем вас информировать, не буду заранее анонсировать", - добавил Песков.
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александр новак, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин заслушает доклад Новака

13:04 22.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи. 10 января 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи. 10 января 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора и заслушает доклад вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации в энергетике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин ранее во вторник поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса РФ с профессиональным праздником и со 100-летием утверждения плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО).
"Сегодня 100-летие плана ГОЭЛРО и одновременно с этим День энергетика, который в этом году пришелся на такую чудесную юбилейную дату. И по случаю этого дня, этой даты, Путин сегодня в Ново-Огарево примет вице-премьера Александра Новака. Вы знаете, что он курирует у нас ТЭК... доложит о состоянии дел и положении дел в отрасли столь важной для нашей страны", - сказал Песков журналистам.
"Кроме того, ряд встреч непубличного характера сегодня запланировано у президента и два международных телефонных разговора. Один будет в первой половине дня, второй уже ближе к вечеру, будем вас информировать, не буду заранее анонсировать", - добавил Песков.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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