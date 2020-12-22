https://ria.ru/20201222/doklad-1590370606.html

Путин заслушает доклад Новака

Путин заслушает доклад Новака

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора и заслушает доклад вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации в... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:04

2020-12-22T13:04

2020-12-22T13:04

александр новак

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора и заслушает доклад вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации в энергетике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее во вторник поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса РФ с профессиональным праздником и со 100-летием утверждения плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО)."Кроме того, ряд встреч непубличного характера сегодня запланировано у президента и два международных телефонных разговора. Один будет в первой половине дня, второй уже ближе к вечеру, будем вас информировать, не буду заранее анонсировать", - добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/novak-1590277535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, дмитрий песков, владимир путин, экономика