https://ria.ru/20201222/diplomatiya-1590415889.html

В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию

В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию

Необходимо понять, как разграничить научно-техническое сотрудничество и научную дипломатию, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:55

2020-12-22T15:55

2020-12-22T15:55

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413802_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_d62bbd0505678384c8cabd472a6d442c.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо понять, как разграничить научно-техническое сотрудничество и научную дипломатию, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Айдар Аганин."Как нам разграничить ли, или, объединяя немножко, разложить по полочкам международно-научное и научно-техническое сотрудничество, как то, что всегда было и будет, и научную дипломатию? Как далеко или близко их друг от друга поставить или слить? Потому что дипломатия – это все-таки обеспечение национальных интересов через налаживание, поддержание отношений с другими государствами…Традицию, которую нам с запада несут – это некое разгосударствление многих направлений взаимодействия", - сказал он на онлайн-конференции "Новые горизонты научной дипломатии России" в ММПЦ "Россия сегодня"."В условиях, когда у нас дефицит официального общения с коллективным западом, появляется и некая настороженность с их стороны ко всему, что несет на себе печать государства. Им все время хочется, чтобы люди были из этой страны, но независимые. Поэтому хотелось бы сразу сказать – надо ли нам ученых и сотрудничество между учеными и написание ими совместных трудов загонять под государственную крышу, делать координаторами какие-то государственные органы, что неизбежно в глазах наших партнеров будет привязывать эти формы взаимодействия к государству?", - пояснил он."Мы-то исторически не против. Я думаю, что многие страны Азии, Африки, Латинской Америки только приветствовали бы, когда все это несет на себе некий отпечаток. Но вот с партнерами на западе сегодня это как-то выглядит по-другому", - добавил он.

https://ria.ru/20201222/zapros-1590330142.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика