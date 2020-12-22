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В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
Необходимо понять, как разграничить научно-техническое сотрудничество и научную дипломатию, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:55
2020-12-22T15:55
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо понять, как разграничить научно-техническое сотрудничество и научную дипломатию, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Айдар Аганин."Как нам разграничить ли, или, объединяя немножко, разложить по полочкам международно-научное и научно-техническое сотрудничество, как то, что всегда было и будет, и научную дипломатию? Как далеко или близко их друг от друга поставить или слить? Потому что дипломатия – это все-таки обеспечение национальных интересов через налаживание, поддержание отношений с другими государствами…Традицию, которую нам с запада несут – это некое разгосударствление многих направлений взаимодействия", - сказал он на онлайн-конференции "Новые горизонты научной дипломатии России" в ММПЦ "Россия сегодня"."В условиях, когда у нас дефицит официального общения с коллективным западом, появляется и некая настороженность с их стороны ко всему, что несет на себе печать государства. Им все время хочется, чтобы люди были из этой страны, но независимые. Поэтому хотелось бы сразу сказать – надо ли нам ученых и сотрудничество между учеными и написание ими совместных трудов загонять под государственную крышу, делать координаторами какие-то государственные органы, что неизбежно в глазах наших партнеров будет привязывать эти формы взаимодействия к государству?", - пояснил он."Мы-то исторически не против. Я думаю, что многие страны Азии, Африки, Латинской Америки только приветствовали бы, когда все это несет на себе некий отпечаток. Но вот с партнерами на западе сегодня это как-то выглядит по-другому", - добавил он.
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60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика

В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию

15:55 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОнлайн п/к "Новые горизонты научной дипломатии в России"
Онлайн п/к Новые горизонты научной дипломатии в России - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Необходимо понять, как разграничить научно-техническое сотрудничество и научную дипломатию, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Айдар Аганин.
"Как нам разграничить ли, или, объединяя немножко, разложить по полочкам международно-научное и научно-техническое сотрудничество, как то, что всегда было и будет, и научную дипломатию? Как далеко или близко их друг от друга поставить или слить? Потому что дипломатия – это все-таки обеспечение национальных интересов через налаживание, поддержание отношений с другими государствами…Традицию, которую нам с запада несут – это некое разгосударствление многих направлений взаимодействия", - сказал он на онлайн-конференции "Новые горизонты научной дипломатии России" в ММПЦ "Россия сегодня".
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"В условиях, когда у нас дефицит официального общения с коллективным западом, появляется и некая настороженность с их стороны ко всему, что несет на себе печать государства. Им все время хочется, чтобы люди были из этой страны, но независимые. Поэтому хотелось бы сразу сказать – надо ли нам ученых и сотрудничество между учеными и написание ими совместных трудов загонять под государственную крышу, делать координаторами какие-то государственные органы, что неизбежно в глазах наших партнеров будет привязывать эти формы взаимодействия к государству?", - пояснил он.
"Мы-то исторически не против. Я думаю, что многие страны Азии, Африки, Латинской Америки только приветствовали бы, когда все это несет на себе некий отпечаток. Но вот с партнерами на западе сегодня это как-то выглядит по-другому", - добавил он.
 
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