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Мясников развеял популярный миф о "новогодней диете"
Мясников развеял популярный миф о "новогодней диете"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал идею голодания за несколько дней до Нового года, чтобы "выглядеть стройнее". РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:30
2020-12-22T18:30
2020-12-22T23:44
новый год—2021
александр мясников (врач)
россия
диеты
новый год
здоровье - общество
еда
праздник
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал идею голодания за несколько дней до Нового года, чтобы "выглядеть стройнее"."Один или два дня вам все равно ничего не дадут. <…> Для того чтобы вес пошел вниз, нужно ограничивать себя довольно долго", — сказал он.Медик посоветовал россиянам откладывать приемы пищи перед Новым годом исключительно для того, чтобы ярче ощутить приближение праздничной ночи."Снизить потребление еды, чтобы быть голодным, почувствовать праздник — это да. Один-два дня голодать вообще не опасно, это просто бессмысленно", — резюмировал он.Мясников также призвал не придерживаться диет, подразумевающих полное голодание. По его словам, длительный отказ от еды может привести к резкому набору воды в организме и другим неприятным последствиям.
https://ria.ru/20201221/shampanskoe-1590154392.html
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александр мясников (врач), россия, диеты, новый год, здоровье - общество, еда, праздник, общество