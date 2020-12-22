https://ria.ru/20201222/dieta-1590449906.html

Мясников развеял популярный миф о "новогодней диете"

Мясников развеял популярный миф о "новогодней диете"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал идею голодания за несколько дней до Нового года, чтобы "выглядеть стройнее". РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:30

2020-12-22T18:30

2020-12-22T23:44

новый год—2021

александр мясников (врач)

россия

диеты

новый год

здоровье - общество

еда

праздник

общество

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал идею голодания за несколько дней до Нового года, чтобы "выглядеть стройнее"."Один или два дня вам все равно ничего не дадут. <…> Для того чтобы вес пошел вниз, нужно ограничивать себя довольно долго", — сказал он.Медик посоветовал россиянам откладывать приемы пищи перед Новым годом исключительно для того, чтобы ярче ощутить приближение праздничной ночи."Снизить потребление еды, чтобы быть голодным, почувствовать праздник — это да. Один-два дня голодать вообще не опасно, это просто бессмысленно", — резюмировал он.Мясников также призвал не придерживаться диет, подразумевающих полное голодание. По его словам, длительный отказ от еды может привести к резкому набору воды в организме и другим неприятным последствиям.

https://ria.ru/20201221/shampanskoe-1590154392.html

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александр мясников (врач), россия, диеты, новый год, здоровье - общество, еда, праздник, общество