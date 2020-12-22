https://ria.ru/20201222/chudoelka-1590288859.html

Снегурочки в погонах исполнили мечту детей о небе

Снегурочки в погонах исполнили мечту детей о небе

В Калининграде сотрудники транспортной полиции исполнили заветную мечту сестер-близняшек ­— девятилетних Александры и Виктории. У девочек неизлечимое... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T08:00

2020-12-22T08:00

2020-12-22T12:37

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хорошие новости

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калининград

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Калининграде сотрудники транспортной полиции исполнили заветную мечту сестер-близняшек ­— девятилетних Александры и Виктории. У девочек неизлечимое заболевание. Сестры побывали на борту настоящего самолета и примерили на себя роли пилотов. Об этом на своем официальном сайте сообщает МВД России.Возможность "полетать" Александре и Виктории предоставил Авиационный учебный центр БФУ имени И. Канта. Девочки управляли самолетом с помощью специального тренажера, а затем погрузились в специфику работы в небе: они узнали, как устроен самолет и зачем на воздушном транспорте нужна полиция. Об этом им рассказали капитан полиции Юлианна Саттарова, лейтенант полиции Анастасия Прохорова и директор учебного центра Зоя Гринько.Сестры пообещали в следующем году загадать новое желание — побывать в кабине машиниста поезда — и снова встретиться с транспортными полицейскими.О девочках с неизлечимым заболеванием сотрудники полиции узнали от благотворительного центра "Верю в чудо". В преддверии Нового года он предоставляет возможность калининградцам порадовать маленьких подопечных, приняв участие в акции "ЧудоЕлка". Стать настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой может любой желающий.

https://ria.ru/20201125/politseyskie-1586163502.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), хорошие новости, калининград