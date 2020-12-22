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Снегурочки в погонах исполнили мечту детей о небе
Снегурочки в погонах исполнили мечту детей о небе
В Калининграде сотрудники транспортной полиции исполнили заветную мечту сестер-близняшек ­— девятилетних Александры и Виктории. У девочек неизлечимое... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T08:00
2020-12-22T12:37
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хорошие новости
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калининград
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Калининграде сотрудники транспортной полиции исполнили заветную мечту сестер-близняшек ­— девятилетних Александры и Виктории. У девочек неизлечимое заболевание. Сестры побывали на борту настоящего самолета и примерили на себя роли пилотов. Об этом на своем официальном сайте сообщает МВД России.Возможность "полетать" Александре и Виктории предоставил Авиационный учебный центр БФУ имени И. Канта. Девочки управляли самолетом с помощью специального тренажера, а затем погрузились в специфику работы в небе: они узнали, как устроен самолет и зачем на воздушном транспорте нужна полиция. Об этом им рассказали капитан полиции Юлианна Саттарова, лейтенант полиции Анастасия Прохорова и директор учебного центра Зоя Гринько.Сестры пообещали в следующем году загадать новое желание — побывать в кабине машиниста поезда — и снова встретиться с транспортными полицейскими.О девочках с неизлечимым заболеванием сотрудники полиции узнали от благотворительного центра "Верю в чудо". В преддверии Нового года он предоставляет возможность калининградцам порадовать маленьких подопечных, приняв участие в акции "ЧудоЕлка". Стать настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой может любой желающий.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), хорошие новости, калининград

Снегурочки в погонах исполнили мечту детей о небе

08:00 22.12.2020 (обновлено: 12:37 22.12.2020)
 
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииСотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Калининграде сотрудники транспортной полиции исполнили заветную мечту сестер-близняшек ­— девятилетних Александры и Виктории. У девочек неизлечимое заболевание. Сестры побывали на борту настоящего самолета и примерили на себя роли пилотов. Об этом на своем официальном сайте сообщает МВД России.
Возможность "полетать" Александре и Виктории предоставил Авиационный учебный центр БФУ имени И. Канта. Девочки управляли самолетом с помощью специального тренажера, а затем погрузились в специфику работы в небе: они узнали, как устроен самолет и зачем на воздушном транспорте нужна полиция. Об этом им рассказали капитан полиции Юлианна Саттарова, лейтенант полиции Анастасия Прохорова и директор учебного центра Зоя Гринько.
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииСотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
1 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииСотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
2 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииСотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
3 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииСотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
4 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
1 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
2 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
3 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
4 из 4
Сотрудники полиции на воздушном транспорте Калининграда исполнили заветную мечту сестер-близняшек
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сестры пообещали в следующем году загадать новое желание — побывать в кабине машиниста поезда — и снова встретиться с транспортными полицейскими.
Ваня Маслов на экскурсии в дежурной части управления МВД России по г. Туле - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 08:00Хорошие новости
Тульские полицейские осуществили мечту семилетнего ребенка
О девочках с неизлечимым заболеванием сотрудники полиции узнали от благотворительного центра "Верю в чудо". В преддверии Нового года он предоставляет возможность калининградцам порадовать маленьких подопечных, приняв участие в акции "ЧудоЕлка". Стать настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой может любой желающий.
 
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