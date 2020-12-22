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В Черногории вводят новые правила для туристов
В Черногории вводят новые правила для туристов
В Черногории усиливают меры безопасности в связи с пандемией на время новогодних праздников, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:26
2020-12-22T18:26
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
черногория
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Черногории усиливают меры безопасности в связи с пандемией на время новогодних праздников, сообщает АТОР.Новые ограничения вступают в силу 22 декабря и продлятся до 11 января 2021 года, сообщается на сайте правительства страны.В их числе – требование ко всем прибывающим иностранцам предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Забор биоматериала должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прилета.Для резидентов страны потребуется отрицательный анализ на коронавирус, положительный результат на антитела к коронавирусу класса IgG или отрицательный результат серологического теста на антитела IgM, полученные в последние три дня.Будет запрещено арендовать коттеджи, квартиры для более чем двух человек, кроме членов одной семьи.С 22 часов до пяти часов утра в стране будет действовать комендантский час. Выходить на улицу смогут выгуливающие животных граждане, причем сделать это нужно быстро – не более часа. Также разрешено покидать жилые дома ночью во время религиозных праздников. Это ночь с 24 на 25 декабря, ночь с 5 на 6 января, а также ночь с 6 на 7 января.С 22 декабря до 11 января будут закрыты все ночные клубы, бары и дискотеки. Кафе, рестораны, супермаркеты и торговые центры смогут обслуживать клиентов с семи до двадцати часов. Правда, 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января заведения общепита будут закрыты для посетителей, еду можно будет лишь заказать через службу доставки. Таким образом, отмечать новогодние праздники придется исключительно дома или в случае с туристами – в номерах.Присоединится к своим семьям для празднования Нового года жители Черногории не смогут. Новые правила вводят запрет на передвижение между городами в выходные дни с 22 часов пятницы и до пяти часов утра понедельника. Это же правило действует 24, 25, 30 и 31 декабря и 1,2, 6 и 7 января.Масочный режим сохраняется. В новых правилах напоминают, что носить маску обязательно и в помещении, и на улице. При этом она должна закрывать и рот, и нос.
https://ria.ru/20201221/sochi-1590211757.html
https://ria.ru/20201219/noskov-1588176660.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, черногория

В Черногории вводят новые правила для туристов

18:26 22.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВиды Черногории
Виды Черногории - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Черногории усиливают меры безопасности в связи с пандемией на время новогодних праздников, сообщает АТОР.
Новые ограничения вступают в силу 22 декабря и продлятся до 11 января 2021 года, сообщается на сайте правительства страны.
В их числе – требование ко всем прибывающим иностранцам предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Забор биоматериала должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прилета.
Для резидентов страны потребуется отрицательный анализ на коронавирус, положительный результат на антитела к коронавирусу класса IgG или отрицательный результат серологического теста на антитела IgM, полученные в последние три дня.
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Будет запрещено арендовать коттеджи, квартиры для более чем двух человек, кроме членов одной семьи.
С 22 часов до пяти часов утра в стране будет действовать комендантский час. Выходить на улицу смогут выгуливающие животных граждане, причем сделать это нужно быстро – не более часа. Также разрешено покидать жилые дома ночью во время религиозных праздников. Это ночь с 24 на 25 декабря, ночь с 5 на 6 января, а также ночь с 6 на 7 января.
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С 22 декабря до 11 января будут закрыты все ночные клубы, бары и дискотеки. Кафе, рестораны, супермаркеты и торговые центры смогут обслуживать клиентов с семи до двадцати часов. Правда, 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7 и 8 января заведения общепита будут закрыты для посетителей, еду можно будет лишь заказать через службу доставки. Таким образом, отмечать новогодние праздники придется исключительно дома или в случае с туристами – в номерах.
Присоединится к своим семьям для празднования Нового года жители Черногории не смогут. Новые правила вводят запрет на передвижение между городами в выходные дни с 22 часов пятницы и до пяти часов утра понедельника. Это же правило действует 24, 25, 30 и 31 декабря и 1,2, 6 и 7 января.
Масочный режим сохраняется. В новых правилах напоминают, что носить маску обязательно и в помещении, и на улице. При этом она должна закрывать и рот, и нос.
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