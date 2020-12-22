https://ria.ru/20201222/braziliya-1590386723.html

Мэра Рио-де-Жанейро задержали по делу о коррупции

Мэра Рио-де-Жанейро задержали по делу о коррупции

Мэр крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла задержан по делу о коррупции, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:52

2020-12-22T13:52

2020-12-22T14:02

рио-де-жанейро (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590387358_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_d184631899754dee07d9469f998b86e3.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла задержан по делу о коррупции, сообщает местный портал G1.Как сообщается, задержание было произведено во вторник утром в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры. Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и бывшего начальника полиции Фернанду Мораиса.По данным портала, одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.Как сообщается, следователи ведут дело в отношении предполагаемой "штаб-квартиры взяток" в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году.Отмечается, что задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, по прибытии в полицейский участок он заявил, что стал жертвой "политического преследования", и потребовал "справедливости".Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.

https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рио-де-жанейро (город), в мире