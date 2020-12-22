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Мэра Рио-де-Жанейро задержали по делу о коррупции
Мэра Рио-де-Жанейро задержали по делу о коррупции
Мэр крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла задержан по делу о коррупции, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 22.12.2020
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла задержан по делу о коррупции, сообщает местный портал G1.Как сообщается, задержание было произведено во вторник утром в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры. Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и бывшего начальника полиции Фернанду Мораиса.По данным портала, одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.Как сообщается, следователи ведут дело в отношении предполагаемой "штаб-квартиры взяток" в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году.Отмечается, что задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, по прибытии в полицейский участок он заявил, что стал жертвой "политического преследования", и потребовал "справедливости".Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.
https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html
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рио-де-жанейро (город), в мире

Мэра Рио-де-Жанейро задержали по делу о коррупции

13:52 22.12.2020 (обновлено: 14:02 22.12.2020)
 
© AP Photo / Leo CorreaМэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла
Мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© AP Photo / Leo Correa
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр крупнейшего бразильского города Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла задержан по делу о коррупции, сообщает местный портал G1.
Как сообщается, задержание было произведено во вторник утром в ходе совместной операции полиции и местной прокуратуры. Помимо Кривеллы правоохранители задержали предпринимателя Рафаэля Алвеса и бывшего начальника полиции Фернанду Мораиса.
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По данным портала, одной из целей операции также являлся бывший сенатор Эдуарду Лопес, однако он не находился в своем доме в Рио-де-Жанейро. Предположительно, он переехал в Белен.
Как сообщается, следователи ведут дело в отношении предполагаемой "штаб-квартиры взяток" в мэрии Рио-де-Жанейро. Расследование началось в 2018 году.
Отмечается, что задержание Кривеллы произошло за девять дней до окончания его срока на посту мэра Рио-де-Жанейро. По данным местных СМИ, по прибытии в полицейский участок он заявил, что стал жертвой "политического преследования", и потребовал "справедливости".
Исполнять обязанности мэра города будет глава городского совета Жоржи Фелипе.
 
Рио-де-Жанейро (город)В мире
 
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