Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/biznes-1590354961.html
Соцсети для бизнеса: самозанятая из Краснодара учит фирмы быть заметнее
Соцсети для бизнеса: самозанятая из Краснодара учит фирмы быть заметнее
Лидия Куракина, будучи специалистом по рекламе по образованию, начала свою карьеру в SMM с работы в небольшом агентстве. А после решила, что пора самостоятельно РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:23
2020-12-22T12:23
мсп банк
краснодар
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590353757_0:317:853:797_1920x0_80_0_0_17295454105cceade6a18eb8530c5c13.jpg
Лидия Куракина, будучи специалистом по рекламе по образованию, начала свою карьеру в SMM с работы в небольшом агентстве. А после решила, что пора самостоятельно помогать бизнесменам Краснодарского края вести страницы в социальных сетях и развивать личный бренд. Чаще всего к Лидии обращаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, например, парикмахерские, косметические дилеры и общепит. А в последние два года SMM-специалист ещё и ведёт аккаунты, рассказывающие о программах господдержки предпринимательства в Краснодарском крае Второй вариант — эта работа с клиентами, которые хотят развивать свой личный бренд, либо с теми, кто зашёл в тупик с ведением страниц своего небольшого бизнеса. И это уже другой набор услуг. "В таких случаях я провожу аудит аккаунта, исходя из которого мы понимаем, что предпринимателю делать дальше. Здесь чаще всего моя работа заключается в продюсировании контента. Пишу концепцию, ищу студии, моделей, то есть делаю всё — от идеи до согласования обработки снимков с фотографом", — говорит она. Полгода назад Лидия зарегистрировалась как самозанятая и теперь заключает официальные договоры с организациями. Постепенно она отходит и от копирайтинга в соцсетях, сосредоточившись на создании масштабных стратегий присутствия бизнеса в интернете. Три года назад девушка взяла в банке дорогой кредит в 200 тысяч рублей под 30% годовых. Ей необходимо было закупить оборудование для работы: мощный ноутбук, хороший телефон, штативы. Часть денег ушла на повышение квалификации и курсы по SMM. Но закрыть кредит быстро не получалось, удавалось оплачивать только проценты. Однако, совсем недавно ей удалось рефинансировать этот долг в МСП Банке под 7,75% по программе поддержки самозанятых граждан, реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сейчас предпринимательница решила поменять технику на более современную и расширить пул клиентов, поэтому взяла новый кредит уже на развитие предпринимательской деятельности. На этот раз его одобрили в течение одного дня.
https://ria.ru/20201203/biznes-1587474813.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590353757_0:320:853:960_1920x0_80_0_0_f4fe40429ec3f16bfed00b22961f44ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мсп банк, краснодар, новости компаний - экономика

Соцсети для бизнеса: самозанятая из Краснодара учит фирмы быть заметнее

12:23 22.12.2020
 
© Фото : из личного архива Лидии КуракинойСпециалист по рекламе и образованию Лидия Куракина
Специалист по рекламе и образованию Лидия Куракина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : из личного архива Лидии Куракиной
Читать ria.ru в
Лидия Куракина, будучи специалистом по рекламе по образованию, начала свою карьеру в SMM с работы в небольшом агентстве. А после решила, что пора самостоятельно помогать бизнесменам Краснодарского края вести страницы в социальных сетях и развивать личный бренд. Чаще всего к Лидии обращаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, например, парикмахерские, косметические дилеры и общепит. А в последние два года SMM-специалист ещё и ведёт аккаунты, рассказывающие о программах господдержки предпринимательства в Краснодарском крае
"Ко мне обращаются, как правило, два вида клиентов. Первый — это владельцы бизнеса, которые не могут себе позволить маркетинг в соцсетях за 30 тысяч в месяц. Это нормально. Я считаю, что малый бизнес вообще не должен платить большие деньги за SMM, особенно если нет продаж напрямую через соцсети. Поэтому они обращаются ко мне, я пишу им стратегию, помогаю отстроиться от конкурентов. Затем обучаю либо самого предпринимателя, либо кого-то из его сотрудников тому, как правильно вести соцсети по этой стратегии, поставить процессы на поток", — рассказывает Куракина.
Второй вариант — эта работа с клиентами, которые хотят развивать свой личный бренд, либо с теми, кто зашёл в тупик с ведением страниц своего небольшого бизнеса. И это уже другой набор услуг.
"В таких случаях я провожу аудит аккаунта, исходя из которого мы понимаем, что предпринимателю делать дальше. Здесь чаще всего моя работа заключается в продюсировании контента. Пишу концепцию, ищу студии, моделей, то есть делаю всё — от идеи до согласования обработки снимков с фотографом", — говорит она.
© Фото : из личного архива Лидии КуракинойСпециалист по рекламе и образованию Лидия Куракина
Специалист по рекламе и образованию Лидия Куракина - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : из личного архива Лидии Куракиной
Специалист по рекламе и образованию Лидия Куракина
Полгода назад Лидия зарегистрировалась как самозанятая и теперь заключает официальные договоры с организациями. Постепенно она отходит и от копирайтинга в соцсетях, сосредоточившись на создании масштабных стратегий присутствия бизнеса в интернете.
"Я участвовала в проекте по бизнес-наставничеству, вместе с моим наставником мы решили, что идти надо именно в создание и реализацию стратегий, это моя "фишка". Так я решила уйти от "операционки" и написания постов к развитию своего имиджа как эксперта, предлагая услуги, в которой больше ценятся опыт, знания и маркетинговая база", — рассказывает Лидия.
Три года назад девушка взяла в банке дорогой кредит в 200 тысяч рублей под 30% годовых. Ей необходимо было закупить оборудование для работы: мощный ноутбук, хороший телефон, штативы. Часть денег ушла на повышение квалификации и курсы по SMM. Но закрыть кредит быстро не получалось, удавалось оплачивать только проценты. Однако, совсем недавно ей удалось рефинансировать этот долг в МСП Банке под 7,75% по программе поддержки самозанятых граждан, реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Камиль Резаков - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 14:27
Пара для Золушки: самозанятый из Петербурга создает обувь ручной работы
"Я пыталась получить кредит месяца два, но сначала не удалось — у меня не хватало годового оборота, потому что я зарегистрировалась в статусе самозанятой в июле этого года, а зарплату себе стала начислять только в сентябре. Мне помогло, что количество заявок на кредит не ограничено, в банке со мной работал прекрасный менеджер, провёл меня через все процедуры чуть ли не за руку. В конечном итоге я смогла попасть под условия и получила кредит", отмечает Лидия.
Сейчас предпринимательница решила поменять технику на более современную и расширить пул клиентов, поэтому взяла новый кредит уже на развитие предпринимательской деятельности. На этот раз его одобрили в течение одного дня.
 
МСП БанкКраснодарНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19Эксперт: коронавирус ускорил наступление "эры Китая" в мировой экономике
16:17Подозреваемого в убийстве ученого в Петербурге отпустили после задержания
16:16В МИД Украины прокомментировали заявление Путина о Донбассе
16:11Проценко оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса
16:10Москвичам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в этом году
16:09Шохин оценил вероятность проведения ежегодной встречи Путина с бизнесом
16:09Названа смертельная опасность красной икры
16:06В Красноярском крае ожидаются морозы до минус 55 градусов
16:04В Иркутске работники предприятия пострадали при выбросе сероводорода
16:03Косачев отреагировал на новые санкции США против российских компаний
16:01Эксперты рассказали об ограничениях в популярных у россиян странах
15:55В МИД оценили идею разграничить научное сотрудничество и дипломатию
15:53Калининградец ответит в суде за надругательство над 13-летней падчерицей
15:53Памятник Аленке могут перенести из Нововоронежа в Воронеж
15:52В России пересмотрели программы подготовки медиков из-за COVID-19
15:50В ЕР оценили победу сына Грудинина на довыборах в подмосковном округе
15:47Лукашенко поручил решить ситуацию с главой белорусских католиков
15:46ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать за повторное нарушение мер по COVID-19
15:45В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
15:43В России предложили принять Международную конвенцию защиты прав верующих
Лента новостейМолния