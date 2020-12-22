https://ria.ru/20201222/biznes-1590354961.html

Соцсети для бизнеса: самозанятая из Краснодара учит фирмы быть заметнее

Соцсети для бизнеса: самозанятая из Краснодара учит фирмы быть заметнее

Лидия Куракина, будучи специалистом по рекламе по образованию, начала свою карьеру в SMM с работы в небольшом агентстве. А после решила, что пора самостоятельно РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:23

2020-12-22T12:23

2020-12-22T12:23

мсп банк

краснодар

новости компаний - экономика

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Лидия Куракина, будучи специалистом по рекламе по образованию, начала свою карьеру в SMM с работы в небольшом агентстве. А после решила, что пора самостоятельно помогать бизнесменам Краснодарского края вести страницы в социальных сетях и развивать личный бренд. Чаще всего к Лидии обращаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, например, парикмахерские, косметические дилеры и общепит. А в последние два года SMM-специалист ещё и ведёт аккаунты, рассказывающие о программах господдержки предпринимательства в Краснодарском крае Второй вариант — эта работа с клиентами, которые хотят развивать свой личный бренд, либо с теми, кто зашёл в тупик с ведением страниц своего небольшого бизнеса. И это уже другой набор услуг. "В таких случаях я провожу аудит аккаунта, исходя из которого мы понимаем, что предпринимателю делать дальше. Здесь чаще всего моя работа заключается в продюсировании контента. Пишу концепцию, ищу студии, моделей, то есть делаю всё — от идеи до согласования обработки снимков с фотографом", — говорит она. Полгода назад Лидия зарегистрировалась как самозанятая и теперь заключает официальные договоры с организациями. Постепенно она отходит и от копирайтинга в соцсетях, сосредоточившись на создании масштабных стратегий присутствия бизнеса в интернете. Три года назад девушка взяла в банке дорогой кредит в 200 тысяч рублей под 30% годовых. Ей необходимо было закупить оборудование для работы: мощный ноутбук, хороший телефон, штативы. Часть денег ушла на повышение квалификации и курсы по SMM. Но закрыть кредит быстро не получалось, удавалось оплачивать только проценты. Однако, совсем недавно ей удалось рефинансировать этот долг в МСП Банке под 7,75% по программе поддержки самозанятых граждан, реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сейчас предпринимательница решила поменять технику на более современную и расширить пул клиентов, поэтому взяла новый кредит уже на развитие предпринимательской деятельности. На этот раз его одобрили в течение одного дня.

https://ria.ru/20201203/biznes-1587474813.html

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мсп банк, краснодар, новости компаний - экономика