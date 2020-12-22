Соцсети для бизнеса: самозанятая из Краснодара учит фирмы быть заметнее
© Фото : из личного архива Лидии КуракинойСпециалист по рекламе и образованию Лидия Куракина
© Фото : из личного архива Лидии Куракиной
Лидия Куракина, будучи специалистом по рекламе по образованию, начала свою карьеру в SMM с работы в небольшом агентстве. А после решила, что пора самостоятельно помогать бизнесменам Краснодарского края вести страницы в социальных сетях и развивать личный бренд. Чаще всего к Лидии обращаются небольшие компании и индивидуальные предприниматели, например, парикмахерские, косметические дилеры и общепит. А в последние два года SMM-специалист ещё и ведёт аккаунты, рассказывающие о программах господдержки предпринимательства в Краснодарском крае
"Ко мне обращаются, как правило, два вида клиентов. Первый — это владельцы бизнеса, которые не могут себе позволить маркетинг в соцсетях за 30 тысяч в месяц. Это нормально. Я считаю, что малый бизнес вообще не должен платить большие деньги за SMM, особенно если нет продаж напрямую через соцсети. Поэтому они обращаются ко мне, я пишу им стратегию, помогаю отстроиться от конкурентов. Затем обучаю либо самого предпринимателя, либо кого-то из его сотрудников тому, как правильно вести соцсети по этой стратегии, поставить процессы на поток", — рассказывает Куракина.
Второй вариант — эта работа с клиентами, которые хотят развивать свой личный бренд, либо с теми, кто зашёл в тупик с ведением страниц своего небольшого бизнеса. И это уже другой набор услуг.
"В таких случаях я провожу аудит аккаунта, исходя из которого мы понимаем, что предпринимателю делать дальше. Здесь чаще всего моя работа заключается в продюсировании контента. Пишу концепцию, ищу студии, моделей, то есть делаю всё — от идеи до согласования обработки снимков с фотографом", — говорит она.
© Фото : из личного архива Лидии КуракинойСпециалист по рекламе и образованию Лидия Куракина
© Фото : из личного архива Лидии Куракиной
Специалист по рекламе и образованию Лидия Куракина
Полгода назад Лидия зарегистрировалась как самозанятая и теперь заключает официальные договоры с организациями. Постепенно она отходит и от копирайтинга в соцсетях, сосредоточившись на создании масштабных стратегий присутствия бизнеса в интернете.
"Я участвовала в проекте по бизнес-наставничеству, вместе с моим наставником мы решили, что идти надо именно в создание и реализацию стратегий, это моя "фишка". Так я решила уйти от "операционки" и написания постов к развитию своего имиджа как эксперта, предлагая услуги, в которой больше ценятся опыт, знания и маркетинговая база", — рассказывает Лидия.
Три года назад девушка взяла в банке дорогой кредит в 200 тысяч рублей под 30% годовых. Ей необходимо было закупить оборудование для работы: мощный ноутбук, хороший телефон, штативы. Часть денег ушла на повышение квалификации и курсы по SMM. Но закрыть кредит быстро не получалось, удавалось оплачивать только проценты. Однако, совсем недавно ей удалось рефинансировать этот долг в МСП Банке под 7,75% по программе поддержки самозанятых граждан, реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Я пыталась получить кредит месяца два, но сначала не удалось — у меня не хватало годового оборота, потому что я зарегистрировалась в статусе самозанятой в июле этого года, а зарплату себе стала начислять только в сентябре. Мне помогло, что количество заявок на кредит не ограничено, в банке со мной работал прекрасный менеджер, провёл меня через все процедуры чуть ли не за руку. В конечном итоге я смогла попасть под условия и получила кредит", отмечает Лидия.
Сейчас предпринимательница решила поменять технику на более современную и расширить пул клиентов, поэтому взяла новый кредит уже на развитие предпринимательской деятельности. На этот раз его одобрили в течение одного дня.