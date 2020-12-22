https://ria.ru/20201222/banki-1590363652.html

Итоги года: как ЦБ в пандемию банки спасал

Итоги года: как ЦБ в пандемию банки спасал

Послабления Банка России, введенные на фоне распространения коронавируса, помогли банковскому сектору избежать шокового влияния пандемии. Реальные потери от... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:37

2020-12-22T12:37

2020-12-22T12:37

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Послабления Банка России, введенные на фоне распространения коронавируса, помогли банковскому сектору избежать шокового влияния пандемии. Реальные потери от кризиса будут понятны в 2021 году, но банки уже просят ЦБ продлить антикризисные льготы до конца будущего года.И аналитики, и власти неоднократно отмечали, что российские банки к нынешнему кризису, вызванному пандемией, подошли подготовленными, в том числе благодаря активной кампании по оздоровлению сектора. За несколько лет рынок избавился от огромного числа недобросовестных и слабых игроков.Так, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявлял, что банки в России могут выдержать шоки вдвое мощнее, чем в предыдущие кризисы, 2008 и 2014 годов. Но, несмотря на устойчивость сектора, Банку России пришлось уже в марте предоставить банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов, чтобы поддержать финансовый рынок, граждан и бизнес во время борьбы с COVID-19.Большинство мер действовало до 30 сентября. В августе регулятор продлил часть антикризисных послаблений, разрешив банкам увеличить период доформирования резервов по ссудам, реструктурированным из-за последствий пандемии. Для кредитов крупных компаний этот срок продлен до 1 апреля 2021 года, для задолженности населения, малого и среднего бизнеса - до 1 июля 2021 года.Избежали банкопада"Меры ЦБ позволили банковскому сектору избежать "банкопада", характерного для предыдущих кризисов, хотя нынешний кризис и сопоставим по силе шоков с кризисом 2014-2016 годов. Меры ЦБ позволили смягчить негативный эффект этих шоков", - говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Он отметил, что банковский сектор остался прибыльным, а процесс образования "плохих" долгов не вышел из-под контроля. Доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле банковского сектора РФ на 1 ноября 2020 года составила всего 4,7% против 4,5% на 1 марта, указал аналитик.С ним согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. "Введенные меры поддержки сектора помогли избежать шокового влияния пандемии на сектор в марте-мае и смягчить масштаб потрясений, растянув влияние на прибыль и капитал более чем на год", - говорит он.Аналитик также добавил, что благодаря льготам ЦБ значительное число заемщиков смогли пережить сложную экономическую ситуацию в более комфортных условиях.Выводы делать раноВместе с тем, по мнению некоторых экспертов, еще рано говорить, помогли ли послабления регулятора банкам пережить кризис, ведь ЦБ разрешил банкам доначислить резервы в первой половине 2021 года."Несмотря на меры по поддержке кредитования экономики, мы наблюдаем сокращение маржинальности кредитных организаций. Рост кредитных рисков вкупе со снижением доходности активных операций ведут к стагнации в ряде сегментов кредитного рынка", - говорит младший директор по валидации агентства "Эксперт РА" Олеся Сомова.При этом уже однозначно можно сказать, что банкам удалось избежать всплеска расходов по досозданию резервов из-за ухудшения платежеспособности заемщиков в острую фазу кризиса, добавила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.Не все льготы пригодилисьБольшинство банков применяли регуляторные послабления ЦБ. При этом в меньшей степени им требовались льготы по фиксации стоимости ценных бумаг и валютных курсов. В основном кредитные организации пользовались инструментами, касающимися формирования резервов.По оценке НРА, в рамках этих послаблений было реструктурировано около 11% кредитного портфеля всего сектора, а банки избежали досоздания резервов в объеме около 6 триллионов рублей, что сопоставимо с накопленным буфером капитала всего сектора. "Эта мера была масштабной для устойчивости банковского сектора. Отдельным банкам она помогла избежать снижения нормативов достаточности капитала в пределах 1 п.п.", - указала Караваева.Некоторые банки считают необходимым продлить льготы, касающиеся резервов, до конца 2021 года. Кредитные организации заинтересованы в этом, поскольку есть риски ухудшения экономической среды, связанные с пандемией, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.Однако в Банке России неоднократно указывали, что регуляторные послабления - временная мера. "Очень важно, чтобы признание потерь и невозвратных кредитов не откладывалось в долгий ящик", - говорила еще в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она призвала банки как можно скорее оценить реальное качество своих портфелей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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https://ria.ru/20201216/banki-1589425891.html

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

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