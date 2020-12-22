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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/aviasoobschenie-1590434001.html
Попова объяснила приостановку авиасообщения с Великобританией
Попова объяснила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, чтобы минимизировать любые риски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:07
2020-12-22T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
великобритания
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, чтобы минимизировать любые риски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Россия со вторника остановила авиасообщение с Великобританией на неделю."Вместе с тем, в интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то, что объем авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски", - сказала Попова.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, великобритания, дания, нидерланды, в мире

Попова объяснила приостановку авиасообщения с Великобританией

17:07 22.12.2020
 
© REUTERS / Simon DawsonСамолеты авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу
Самолеты авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© REUTERS / Simon Dawson
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, чтобы минимизировать любые риски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Россия со вторника остановила авиасообщение с Великобританией на неделю.
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Вчера, 16:46Распространение нового коронавируса
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"Вместе с тем, в интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то, что объем авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски", - сказала Попова.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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