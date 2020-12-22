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Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой
Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой
Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:41
2020-12-22T10:41
2020-12-22T10:41
россия
шоубиз
елизавета арзамасова
илья авербух
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил "медовый месяц", который, как он надеется, сохранится на всю жизнь."Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", — пояснил он.Он поблагодарил всех за поздравления со свадьбой, а также пожелал всем счастья и любви. О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года.
https://ria.ru/20201221/svadba-1590176790.html
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