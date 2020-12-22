https://ria.ru/20201222/averbukh-1590333834.html

Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой

Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой

Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:41

2020-12-22T10:41

2020-12-22T10:41

россия

шоубиз

елизавета арзамасова

илья авербух

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил "медовый месяц", который, как он надеется, сохранится на всю жизнь."Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", — пояснил он.Он поблагодарил всех за поздравления со свадьбой, а также пожелал всем счастья и любви. О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года.

https://ria.ru/20201221/svadba-1590176790.html

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россия, елизавета арзамасова, илья авербух