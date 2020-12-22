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https://ria.ru/20201222/averbukh-1590333834.html
Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой
Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой
Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:41
2020-12-22T10:41
россия
шоубиз
елизавета арзамасова
илья авербух
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил "медовый месяц", который, как он надеется, сохранится на всю жизнь."Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", — пояснил он.Он поблагодарил всех за поздравления со свадьбой, а также пожелал всем счастья и любви. О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года.
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россия, елизавета арзамасова, илья авербух

Авербух впервые прокомментировал свадьбу с Арзамасовой

10:41 22.12.2020
 
© Фото : Instagram @averbukhofficialЦеремония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой
Церемония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Instagram @averbukhofficial
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух в беседе со "СтарХит" рассказал, что с тех пор, как он начал жить вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой, для них наступил "медовый месяц", который, как он надеется, сохранится на всю жизнь.
"Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие", — пояснил он.
Он поблагодарил всех за поздравления со свадьбой, а также пожелал всем счастья и любви.

"<…> Берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь", — заключил фигурист.

О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух. - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 11:43Шоубиз
"Ювелирный выбор": Авербуха и Арзамасову поздравляют со свадьбой
 
ШоубизРоссияЕлизавета АрзамасоваИлья Авербух
 
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