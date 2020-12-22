https://ria.ru/20201222/avariya-1590313669.html
В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды
В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды
Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:05
2020-12-22T04:05
2020-12-22T04:05
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg
ХАБАРОВСК, 22 дек — РИА Новости. Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края.Авария произошла в ночь на вторник в районе улицы Бурейская, 10.После проверки прокуратура даст оценку обоснованности отключения и продолжительности ремонта, а также состояния сетей.
https://realty.ria.ru/20201221/zhkkh-1590240532.html
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bbbbd795a4f4f3ce9e049f41e2d3ac7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, происшествия