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В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды
В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды
Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:05
2020-12-22T04:05
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 22 дек — РИА Новости. Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края.Авария произошла в ночь на вторник в районе улицы Бурейская, 10.После проверки прокуратура даст оценку обоснованности отключения и продолжительности ремонта, а также состояния сетей.
https://realty.ria.ru/20201221/zhkkh-1590240532.html
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хабаровск, происшествия

В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды

04:05 22.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОтключение горячей воды
Отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАБАРОВСК, 22 дек — РИА Новости. Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края.
Авария произошла в ночь на вторник в районе улицы Бурейская, 10.
"Прокуратурой города Хабаровска организована проверка в связи с отключением от тепла и горячего водоснабжения 16 многоквартирных домов, одного дошкольного и одного общеобразовательного учреждения", - сообщает ведомство.
После проверки прокуратура даст оценку обоснованности отключения и продолжительности ремонта, а также состояния сетей.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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