https://ria.ru/20201222/avariya-1590313669.html

В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды

В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла и горячей воды

Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T04:05

2020-12-22T04:05

2020-12-22T04:05

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 22 дек — РИА Новости. Шестнадцать многоквартирных домов, школа и детский сад в Хабаровске остались без отопления и горячей воды из-за аварии, сообщила прокуратура края.Авария произошла в ночь на вторник в районе улицы Бурейская, 10.После проверки прокуратура даст оценку обоснованности отключения и продолжительности ремонта, а также состояния сетей.

https://realty.ria.ru/20201221/zhkkh-1590240532.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия