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В России разрешили медорганизациям разглашать данные о потерявших память
В России разрешили медорганизациям разглашать данные о потерявших память
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об обязанности медучреждений сообщать правоохранительным органам о пациентах, чья личность не... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:19
2020-12-22T11:19
2020-12-22T11:19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об обязанности медучреждений сообщать правоохранительным органам о пациентах, чья личность не установлена, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом уточняется, что причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией. В документе используется формулировка "пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности".В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что проект закона был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями добровольческих (волонтерских) организаций, согласно которому правительство должно принять меры по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел РФ, медицинских и волонтерских организаций, занимающихся поиском пропавших людей, в части, касающейся их поиска, установления личности пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей.
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россия, здоровье - общество, владимир путин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон об обязанности медучреждений сообщать правоохранительным органам о пациентах, чья личность не установлена, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом уточняется, что причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией. В документе используется формулировка "пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности".
В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что проект закона был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с представителями добровольческих (волонтерских) организаций, согласно которому правительство должно принять меры по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел РФ, медицинских и волонтерских организаций, занимающихся поиском пропавших людей, в части, касающейся их поиска, установления личности пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей.