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АКОРТ рассказала об итогах года для ритейла
АКОРТ рассказала об итогах года для ритейла
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли во время пресс-конференции "Ритейл-2020" рассказал об итогах года для розничной торговли, а также РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:51
2020-12-22T13:51
пресс-релизы
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МОСКВА, 22 дек – Пресс-центр Ассоциации компаний розничной торговли. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли во время пресс-конференции "Ритейл-2020" рассказал об итогах года для розничной торговли, а также затронул тему регулирования цен.Как отметил Сергей Беляков, ритейл в текущем году столкнулся с вызовами, которые никогда прежде перед отраслью не стояли. И если продовольственный ритейл столкнулся с необходимостью обеспечить наличие продуктов в необходимом объеме в период ажиотажа, то непродовольственный – с закрытием бизнеса, которое не компенсировалось ни работой пунктов выдачи, ни онлайн-доставками."И нон-фуд, и фуд ритейл справились с этими вызовами. Мы прошли это благодаря тесному взаимодействию с органами государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касается всех профильных ведомств, в первую очередь, Министерства промышленности и торговли", - подчеркнул он.После пикового падения розничного товарооборота в апреле этого года, началось плавное восстановление. Тем не менее, по итогам ноября падение РТО по отношению к прошлому году составило 3,1%.Негативным фактором АКОРТ считает сокращение годовых расходов россиян. По данным аналитики Ромир, падение за год составило 5,3%. И если в первой половине текущего года расходы потребителей превышали прошлогодние показатели, то во втором полугодии мы видим обратную тенденцию, что говорит об ухудшение потребительских настроений."Экономия потребителей обусловлена и переходом на более рациональное поведение, и падением реально располагаемых доходов. Издержки домохозяйств растут быстрее индексации заработных плат. И, к сожалению, этот тренд уже не носит краткосрочный характер, и он довольно устойчив. Поэтому мы бы очень надеялись на комплекс мер Правительства, которые позволили бы это тренд переломить", - продолжил Беляков.По словам председателя АКОРТ, в обществе преобладает потребительский пессимизм, и это отрицательно влияет и на торговлю, и на производство. Финансовые возможности инвестировать в развитие на фоне падающего спроса ограничены. Он также подчеркнул, что ритейл всегда был и остается фактором сдерживания продуктовой инфляции. Ориентируясь на покупательную способность населения, торговые сети стараются максимально сдерживать рост цен. Однако для производителей это может стать фактором, сдерживающим развитие. Оценивая ситуацию с регулирование цен на отдельные товары, Беляков заметил, что это не самая правильная, но необходимая мера в текущий момент. Однако он предостерег от дальнейшей экспансии такого вмешательства и распространения этой практики и на другие товары."Рыночные механизмы гораздо быстрее, а главное – с меньшими издержками и для покупателей, и для производителей могут отреагировать на изменения, и быть регулятором цен по всей цепочке. Меры административного воздействия не учитывают множество нюансов. Если посмотреть на рост цен на полке, то сети, фактически, отражают рост, который возникает на других этапах товаропроводящей цепи", - пояснил председатель АКОРТ.Он также опроверг слухи о недостаток товаров, подтвердив, что дефицита нет и не будет, а торговые сети сделали повышенные запасы, чтобы удовлетворить любой спрос.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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96
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пресс-релизы

АКОРТ рассказала об итогах года для ритейла

13:51 22.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель президиума АКОРТ Сергей Беляков во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 дек – Пресс-центр Ассоциации компаний розничной торговли. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли во время пресс-конференции "Ритейл-2020" рассказал об итогах года для розничной торговли, а также затронул тему регулирования цен.
Как отметил Сергей Беляков, ритейл в текущем году столкнулся с вызовами, которые никогда прежде перед отраслью не стояли. И если продовольственный ритейл столкнулся с необходимостью обеспечить наличие продуктов в необходимом объеме в период ажиотажа, то непродовольственный – с закрытием бизнеса, которое не компенсировалось ни работой пунктов выдачи, ни онлайн-доставками.
"И нон-фуд, и фуд ритейл справились с этими вызовами. Мы прошли это благодаря тесному взаимодействию с органами государственной власти как на федеральном, так и на региональном уровне. Это касается всех профильных ведомств, в первую очередь, Министерства промышленности и торговли", - подчеркнул он.
После пикового падения розничного товарооборота в апреле этого года, началось плавное восстановление. Тем не менее, по итогам ноября падение РТО по отношению к прошлому году составило 3,1%.
Негативным фактором АКОРТ считает сокращение годовых расходов россиян. По данным аналитики Ромир, падение за год составило 5,3%. И если в первой половине текущего года расходы потребителей превышали прошлогодние показатели, то во втором полугодии мы видим обратную тенденцию, что говорит об ухудшение потребительских настроений.
"Экономия потребителей обусловлена и переходом на более рациональное поведение, и падением реально располагаемых доходов. Издержки домохозяйств растут быстрее индексации заработных плат. И, к сожалению, этот тренд уже не носит краткосрочный характер, и он довольно устойчив. Поэтому мы бы очень надеялись на комплекс мер Правительства, которые позволили бы это тренд переломить", - продолжил Беляков.
По словам председателя АКОРТ, в обществе преобладает потребительский пессимизм, и это отрицательно влияет и на торговлю, и на производство. Финансовые возможности инвестировать в развитие на фоне падающего спроса ограничены.
Он также подчеркнул, что ритейл всегда был и остается фактором сдерживания продуктовой инфляции. Ориентируясь на покупательную способность населения, торговые сети стараются максимально сдерживать рост цен. Однако для производителей это может стать фактором, сдерживающим развитие.
Оценивая ситуацию с регулирование цен на отдельные товары, Беляков заметил, что это не самая правильная, но необходимая мера в текущий момент. Однако он предостерег от дальнейшей экспансии такого вмешательства и распространения этой практики и на другие товары.
"Рыночные механизмы гораздо быстрее, а главное – с меньшими издержками и для покупателей, и для производителей могут отреагировать на изменения, и быть регулятором цен по всей цепочке. Меры административного воздействия не учитывают множество нюансов. Если посмотреть на рост цен на полке, то сети, фактически, отражают рост, который возникает на других этапах товаропроводящей цепи", - пояснил председатель АКОРТ.
Он также опроверг слухи о недостаток товаров, подтвердив, что дефицита нет и не будет, а торговые сети сделали повышенные запасы, чтобы удовлетворить любой спрос.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
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