https://ria.ru/20201221/zhurnalistka-1590149488.html

Соловьев прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой

Соловьев прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с "360" поведение рязанской журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции Владимира Путина. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T01:40

2020-12-21T01:40

2020-12-21T01:40

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

александр малькевич

владимир соловьев (телеведущий)

владимир путин

рязанская область

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с "360" поведение рязанской журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции Владимира Путина.Безукладова во время мероприятия держала плакат с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Впоследствии первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич потребовал наказать Безукладову, обвинив ее во лжи.Соловьев отметил, что негативно относится к поступку журналистки."Самообслуживание в нашей профессии — дело вредное. Я журналист, мне воду отключили — это очень трогательно, но неправильно", — заявил он.В то же время телеведущий выступил против наказания Безукладовой. "Это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее, который, говорят, у этого несчастного Грекова (вице-губернатор Рязанской области — прим. ред.) работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда еще наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку", — добавил он.

https://ria.ru/20201220/bezukladova-1590134992.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малькевич, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, рязанская область, общество