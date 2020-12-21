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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201221/zhurnalistka-1590149488.html
Соловьев прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой
Соловьев прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с "360" поведение рязанской журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции Владимира Путина. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T01:40
2020-12-21T01:40
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
александр малькевич
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
рязанская область
общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с "360" поведение рязанской журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции Владимира Путина.Безукладова во время мероприятия держала плакат с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Впоследствии первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич потребовал наказать Безукладову, обвинив ее во лжи.Соловьев отметил, что негативно относится к поступку журналистки."Самообслуживание в нашей профессии — дело вредное. Я журналист, мне воду отключили — это очень трогательно, но неправильно", — заявил он.В то же время телеведущий выступил против наказания Безукладовой. "Это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее, который, говорят, у этого несчастного Грекова (вице-губернатор Рязанской области — прим. ред.) работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда еще наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку", — добавил он.
https://ria.ru/20201220/bezukladova-1590134992.html
рязанская область
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александр малькевич, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, рязанская область, общество

Соловьев прокомментировал инцидент с "обманувшей" Путина журналисткой

01:40 21.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в беседе с "360" поведение рязанской журналистки Александры Безукладовой на пресс-конференции Владимира Путина.
Безукладова во время мероприятия держала плакат с надписью "Я беременна". Когда ей позволили задать вопрос, она попросила российского лидера присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара. Впоследствии первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич потребовал наказать Безукладову, обвинив ее во лжи.
Соловьев отметил, что негативно относится к поступку журналистки.
"Самообслуживание в нашей профессии — дело вредное. Я журналист, мне воду отключили — это очень трогательно, но неправильно", — заявил он.
В то же время телеведущий выступил против наказания Безукладовой. "Это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее, который, говорят, у этого несчастного Грекова (вице-губернатор Рязанской области — прим. ред.) работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда еще наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку", — добавил он.
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