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Жириновский заявил, что медицинские маски делают "шаляй-валяй"
Жириновский заявил, что медицинские маски делают "шаляй-валяй"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на качество медицинских масок: по его словам, они мешают дышать и рвутся, потому что их делают "шаляй-валяй". РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:50
2020-12-21T18:50
2020-12-21T18:53
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на качество медицинских масок: по его словам, они мешают дышать и рвутся, потому что их делают "шаляй-валяй"."Вот у меня китайская маска. Все рвется. Видите, порвалась — я ее привязал. А теперь тяжело затягивать ее, она же мне плотно прилегает, дышать нечем. Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй", - сказал Жириновский РИА Новости.Он напомнил о важности всех мер предосторожности в пандемию - ношения средств индивидуальной защиты и вакцинации."Очень всех прошу, делайте прививки или сидите дома. Но и родственники не должны к вам заходить. Сами себя кормите, поите", - добавил политик.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на качество медицинских масок: по его словам, они мешают дышать и рвутся, потому что их делают "шаляй-валяй".
"Вот у меня китайская маска. Все рвется. Видите, порвалась — я ее привязал. А теперь тяжело затягивать ее, она же мне плотно прилегает, дышать нечем. Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он напомнил о важности всех мер предосторожности в пандемию - ношения средств индивидуальной защиты и вакцинации.
"Очень всех прошу, делайте прививки или сидите дома. Но и родственники не должны к вам заходить. Сами себя кормите, поите", - добавил политик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.