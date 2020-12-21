https://ria.ru/20201221/zabolevshie-1590307275.html

В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19

В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T23:41

2020-12-21T23:41

2020-12-21T23:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

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в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За последние сутки в мире скончались еще 9 267 человек. За все время в мире выявлено более 75,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,6 миллиона человек скончались.Накануне в мире было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения. За сутки было зарегистрировано 818 796 случаев COVID-19, скончались 10 652 человека.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/covid-19-1589480273.html

весь мир

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