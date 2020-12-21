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В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19
В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T23:41
2020-12-21T23:41
2020-12-21T23:41
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За последние сутки в мире скончались еще 9 267 человек. За все время в мире выявлено более 75,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,6 миллиона человек скончались.Накануне в мире было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения. За сутки было зарегистрировано 818 796 случаев COVID-19, скончались 10 652 человека.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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