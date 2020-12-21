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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/zabolevshie-1590307275.html
В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19
В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T23:41
2020-12-21T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).За последние сутки в мире скончались еще 9 267 человек. За все время в мире выявлено более 75,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,6 миллиона человек скончались.Накануне в мире было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения. За сутки было зарегистрировано 818 796 случаев COVID-19, скончались 10 652 человека.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

В мире за сутки зарегистрировали более 575 тысяч заболевших COVID-19

23:41 21.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за сутки превысило 575 тысяч, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки в мире скончались еще 9 267 человек. За все время в мире выявлено более 75,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, всего свыше 1,6 миллиона человек скончались.
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Вчера, 08:00Наука
Неизбежность мутаций. Как возникают новые штаммы коронавируса
Накануне в мире было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения. За сутки было зарегистрировано 818 796 случаев COVID-19, скончались 10 652 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
 
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