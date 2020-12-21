Более десяти заболевших новым видом COVID-19 нашли за пределами Британии
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Несколько стран сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, по предварительным данным, наибольшее число заболеваний зафиксировано в Дании, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы изучаем страны, которые занимаются секвенированием, которые ищут людей с этим конкретным вариантом, и есть несколько стран, которые сообщили о единичных случаях… В Австралии был единичный случай, в Исландии, Италии, Нидерландах и Дании. В каждой ситуации это единичные случаи, за исключением Дании. Я думаю, что там их около десяти", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.
При этом она подчеркнула, что озвученные данные могут быть не совсем точными, поскольку обновленной информацией ВОЗ пока не располагает.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.