https://ria.ru/20201221/zabolevshie-1590304804.html

Более десяти заболевших новым видом COVID-19 нашли за пределами Британии

Более десяти заболевших новым видом COVID-19 нашли за пределами Британии

Несколько стран сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T22:40

2020-12-21T22:40

2020-12-21T22:40

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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Несколько стран сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании, по предварительным данным, наибольшее число заболеваний зафиксировано в Дании, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Мы изучаем страны, которые занимаются секвенированием, которые ищут людей с этим конкретным вариантом, и есть несколько стран, которые сообщили о единичных случаях… В Австралии был единичный случай, в Исландии, Италии, Нидерландах и Дании. В каждой ситуации это единичные случаи, за исключением Дании. Я думаю, что там их около десяти", - сказала Керкхове на брифинге в понедельник.При этом она подчеркнула, что озвученные данные могут быть не совсем точными, поскольку обновленной информацией ВОЗ пока не располагает.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/deti-1590285160.html

https://ria.ru/20201221/covid-19-1589480273.html

дания

исландия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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