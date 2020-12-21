Минздрав назвал регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
12:57 21.12.2020 (обновлено: 14:23 21.12.2020)
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в медицинских масках в ТЦ "Южная Галерея" в Симферополе
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России.
"Пока все-таки заболеваемость остается высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивное сказать, что кардинального роста сейчас, последние недели, нет. Количество заболевших в целом по стране стабильно", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ситуация стабилизировалась в Новосибирской и Курганской областях. В то же время на достаточно высоком уровне заболеваемости находятся регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, особенно города-миллионники.
За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве (7797, днем ранее было на 534 меньше), Санкт-Петербурге (3752) и Подмосковье (1523), меньше всего в Ненецком автономном округе (два), Еврейской автономной (28) и Магаданской (43) областях. Почти у 20% нет симптомов. Темп прироста держится на уровне одного процента.
С весны в стране зарегистрировали 2 877 727 заразившихся коронавирусом, из них более 51 тысячи скончались, почти 2,3 миллиона поправились. По числу инфицированных Россия занимает четвертое место в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.