https://ria.ru/20201221/zabolevaemost-1590201576.html

Минздрав назвал регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Минздрав назвал регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:57

2020-12-21T12:57

2020-12-21T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России.По его словам, ситуация стабилизировалась в Новосибирской и Курганской областях. В то же время на достаточно высоком уровне заболеваемости находятся регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, особенно города-миллионники.За сутки в России выявили рекордные 29 350 случаев COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве (7797, днем ранее было на 534 меньше), Санкт-Петербурге (3752) и Подмосковье (1523), меньше всего в Ненецком автономном округе (два), Еврейской автономной (28) и Магаданской (43) областях. Почти у 20% нет симптомов. Темп прироста держится на уровне одного процента.С весны в стране зарегистрировали 2 877 727 заразившихся коронавирусом, из них более 51 тысячи скончались, почти 2,3 миллиона поправились. По числу инфицированных Россия занимает четвертое место в мире.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество